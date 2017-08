"No me siento ídolo de River"

Leonardo Ponzio, uno de los emblemas de River, habló hoy en conferencia de prensa desde Orlando, Estados Unidos, donde el plantel Millonario realiza su pretemporada.





"No me siento un ídolo, sí un tipo muy querido. Los jugadores se convierten en ídolos cuando dejan de jugar", afirmó Ponzio en el hotel Omni Orlando Resort. "Si (Ramón) Díaz seguía yo me iba del club. Es que quería jugar y no tenía lugar. Pero llegó (Marcelo) Gallardo y todo cambió. Luché por lugar y me lo gané", agregó el santafesino de 35 años en rueda de prensa.





Y siguió: "Seguro que en la gente fue muy importante el ascenso, los triunfos sobre Boca en la Sudamericana y la Libertadores y habernos quedado con esas Copas. Si lo hubiera planeado, hubiese querido que sea ahora que estoy maduro", puntualizó.





Ponzio calificó como "muy buena" la pretemporada de 12 días en Orlando, ya que le permitió al plantel "trabajar tanto en lo físico como lo futbolístico" y "apoyó" el nuevo dibujo táctico, que incluye muchos volantes con más juego que marca. "Tendremos que estar concentrados los 90 minutos, porque jugaremos con muchos mediocampistas de buen pie, con mucha llegada. Eso nos dará más alternativas de primer pase y a la vez nos exigirá un poco más porque quedarán muchos espacios", analizó.





Por último, se refirió al duelo ante Guaraní de Paraguay, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores: "Tenemos que mantener la mentalidad del primer partido. Debemos ser respetuosos. No podemos pensar en la próxima instancia hasta no pasar esta".