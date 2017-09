"No hay que desviarse y sumar muchos puntos"

"Pienso, luego existo", reza un dicho popular. Analiza y luego responde; un lema que Sebastián Bértoli siempre tiene en cuenta a la hora de cada entrevista. El arquero habló de la sucesión de triunfos del equipo, la evolución en el juego y lo que se viene en la Superliga. Hoy la tabla de posiciones del Torneo de Primera División A muestra al Santo en zona de Copa, pero el Gran Capitán no se marea y muestra cordura: "No hay que desviarse del objetivo y tratar de sumar muchos puntos", afirmó en el diálogo telefónico mantenido con Ovación.

Los buenos resultados obtenidos por Patrón en sus últimas presentaciones vienen acompañados de una evolución colectiva en el andar dentro del terreno de juego: "Estoy contento por los dos últimos triunfos y también por la evolución que mostramos como equipo. Me parece que desde lo que fue el debut en San Juan al segundo tiempo con Tigre se vio una mejoría notable en el rendimiento. En el último partido, sobre todo en el segundo tiempo, estuvimos ordenados y pudimos manejar la pelota, que era algo que nos venía costando en las presentaciones anteriores", remarcó el cuidapalos.

Cada vez que el Rojinegro se agrupó y salió rápido dio muestras de sentirse cómodo: "Puede ser, pero también podemos jugar con la tenencia de pelota. Contra Tigre la controlamos en varios tramos del segundo tiempo y tuvimos buena distribución. Fue muy importante lo de Sebastián Ribas, porque siempre que la tuvo generó algo importante en función de equipo", sostuvo.

Los elogios del Seba para con el uruguayo Ribas fueron más allá: "Lo felicité en las duchas después del partido. Mostró que es un jugador importante para un equipo corto. Cuando la tuvo de espaldas descargó y rebotó muy bien. También fue desequilibrante en el uno contra uno, lo que quedó demostrado en el gol de Balboa", comentó.

Hoy el Negro muestra la determinación, que antes le faltaba, de ir en busca de los cotejos: "Nos animamos porque tenemos jugadores con condiciones para jugar. Eso es importante y nos da el convencimiento para ir a ganar partidos, aun de visitantes", aseguró.

El viernes en el Grella, Patringa tendrá otro duro examen ante Atlético Tucumán: "Atlético tiene un gran equipo con grandes jugadores. Vi el partido que jugó ante Chacarita y observé que le llegaron mucho, se lo puede atacar. También ataca mucho y tiene jugadores desequilibrantes con la Pulga Rodríguez y otros que le dan un salto de calidad. Como siempre deberemos dar el máximo y estar concentrados todo el tiempo para poder lograr un buen resultado", admitió.

Las posiciones muestran a Patronato en zona de clasificación a Copa: "No hay que desviarse del objetivo y sumar muchos puntos", afirmó.

***

Con un juvenil y con Caruso

Ya en la madrugada del lunes, el programa Paso a Paso –por la señal de TyC Sports, mostró a Sebastián Bértoli hablando con muestras de admiración a uno de los alcanzapelotas –Solari es el apellido– que estuvo en el encuentro entre Tigre- Patronato : "Es un chico que debe tener entre 14 y 15 años. Lo vi en La Capillita cuando vino con Tigre a enfrentar a las inferiores de Patronato. Es arquero y noté que tenía mucha personalidad para el puesto. Esa vez me acerqué y se lo dije. El viernes cuando lo vi en la cancha, me acordé de él y lo saludé. Él me agradeció y ahí terminó el diálogo", comentó el Seba.









La misma emisión televisiva puso en escena un duelo verbal con el siempre polémico Ricardo Caruso Lombardi: "Editaron mis declaraciones. Dije que los equipos de Caruso te aburrían pero que cuando te descuidabas te metían un mazazo. La última parte no la pasaron. Cuando vi y escuché lo que dijo me reí mucho. Sé cual es su juego, lo tomás o lo dejás. Es un personaje del fútbol que me divierte y al cual respeto mucho. Lo que no comparto es que soy aburrido en la cancha; al contrario me divierto mucho jugando", consideró.









LA RESERVA. La Reserva de Patronato disputará hoy su partido correspondiente a la tercera fecha, como visitante ante Tigre. El cotejo tendrá lugar en el predio Nito San Andrés, propiedad del Matador y las acciones se iniciarán a las 10.









En el equipo que dirige Martín De León estarán algunos valores que entrenan con el plantel profesional como Emanuel Alarcón, Brian Negro y Leonardo Morales entre otros. La Tercera Santa está invicta en dos presentaciones.