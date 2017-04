Sebastián Bértoli no considera que exista una grieta entre jugadores de Capital Federal y los del interior del país. Más allá de que se encamina hacia los dos años en Primera División junto a Patronato , tiene años en el fútbol y la autoridad suficiente como para afrontar temas que van más allá de lo que suceda dentro del campo de juego o en un vestuario. Consultado por Ovación sobre su pensamiento por la nueva comisión de AFA encabezada por Claudio Chiqui Tapia no dudó en aseverar: "No es la gente por la que me siento representado, no es mi estilo". Por otra parte defendió el accionar de Sergio Marchi al frente de Futbolistas Argentinos Agremiados: "Efectúa muy bien su trabajo recorriendo los planteles de las distintas categorías a lo largo y a lo ancho del país. Además tiene la misma consideración por todos los futbolistas sin importar la categoría. Envía los informes del accionar del gremio a todos los capitanes", destacó. El presente y lo que se viene para Patronato también formaron parte de la charla mantenida con capitán Rojinegro.





En las dos últimas presentaciones de Patrón, en las transmisiones televisivas, la TV Pública anunció el retiro de San Sebastián después de finalizar su contrato en junio. Calma hincha Santo, nada más descabellado.





"Hace dos meses en una nota para el diario La Nación dije que me quedaban unos meses para terminar el contrato y tres años en la política como concejal, que debía elegir el camino a seguir. Tal vez por eso interpretaron que me podía retirar, pero no es la intención. Quiero renovar con Patronato y los dirigentes también quieren que siga, así que no creo que haya demasiados inconvenientes", manifestó.





Al repasar la actuación del equipo en el cotejo frente a Huracán, recordó: "En el primer tiempo nos desbordaron mucho por los carriles; nos complicaron. En el segundo tiempo mejoramos. Huracán sumó mucha gente en ataque y nos dejó espacios porque pasaba con los dos laterales, lo que sucedió es que fallamos en el pase preciso para dejar solo a algún compañero. Igualmente tuvimos algunas situaciones claras. El punto obtenido nos sirve para el objetivo de sumar con el fin de asegurarnos lo antes posible la permanencia".





Sobre si con Matías Garrido en proceso de recuperación, existe en el plantel un jugador capaz de romper líneas con una cesión, sostuvo: "Creo que no, tal vez en algún momento de un partido algún compañero puede tomar ese rol. Tal vez Nicolás Bertochi pueda satisfacer esa necesidad. Es por eso que trabajamos la mayoría de los partidos a través del esfuerzo. Ante planteles de mayor jerarquía apelamos al esfuerzo de todos para equilibrar y creo que lo venimos logrando".





El domingo llega Independiente al Presbítero Bartolomé Grella: "Por ser locales tenemos la obligación de sumar de a tres para mantener la tranquilidad que hoy tenemos en los promedios y seguir por encima de 10 equipos como hasta ahora. Además si bien perdimos un solo partido desde la reanudación, hace tres fechas que no ganamos", afirmó.





Del rival de turno opinó: "Independiente es un equipo con gente joven con mucha dinámica y que genera mucho en ataque, pero está en esa racha de que no mete la pelota en el arco contrario. Espero no se le corte con nosotros. Igual pienso que en el Grella podemos presionarlos mejor y ganar el partido".





En su condición de político opinó sobre el paro general de hoy: "La constitución avala el derecho de huelga de cualquier trabajador".









La realidad





La actual situación del fútbol. Desde la reanudación después de un inédito receso de tres meses, el futbol del país parece transitar por los carriles de la normalidad. ¿Perdurará? "Creo que con lo sucedido se tocó fondo y debe servir como una enseñanza para que los dirigentes que hicieron las cosas mal no las vuelvan a repetir y para que los que hacen las cosas bien le exijan a sus pares que actúen de la misma manera", expresó Bértoli.













Por la Copa con el Gallito



Ayer se realizó el sorteo de los 32avos de la edición 2017 de la Copa Argentina. Patronato, en fecha y lugar a confirmar, enfrentará a Deportivo Morón. En caso de superar la serie se medirá con el ganador de la llave entre San Lorenzo-Cipolletti.

River Plate, actual campeón, enfrentará al modesto Atlas, de la Primera D, mientras que Boca Juniors, el que más veces ganó el torneo con tres títulos, se medirá con Gimnasia y Tiro de Salta, del torneo Federal A,

El certamen puso cara a cara a Independiente con Deportivo Camioneros, equipo que actúa en el Federal B, en un cruce de equipos encabezados por la familia Moyano. El Comité Ejecutivo de AFA determinó que el campeón de la actual edición de la Copa Argentina clasificará directo a la Copa Libertadores 2018 ocupando el lugar Argentina 3. En los 32vos. de final de la Copa Argentina ingresaron los 30 equipos de Primera División y los 34 equipos restantes que se completan con 12 equipos de la B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 2 de la Primera D, 7 del Federal A y 4 del Federal B. De los 64 equipos que tomarán parte de los 32vos. de final aún restan confirmarse dos, correspondientes al Federal A, debido a que dos cruces clasificatorios aún están en desarrollo. River, ganador de la pasada edición tras vencer en la final a Rosario Central (4-3), iniciará su camino hacia el bicampeonato ante Atlas, tercero en el campeonato de la Primera D, un rival que en los papeles previos parece accesible pero que, con toda seguridad, tratará dar el gran golpe de escena frente a uno de los poderosos.

Por su parte, Boca, ganador del certamen en 1969, 2012 y 2015, se las verá con Gimnasia y Tiro de Salta. El puntero del torneo de primera división tendrá un cruce complicado ante el conjunto salteño, líder de la Zona 5 del Torneo Federal A. Sin dudas, el cruce más llamativo de la ceremonia fue el de Independiente y Deportivo Camioneros.