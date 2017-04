La derrota que sufrió Atlético Paraná ante Nueva Chicago fue inobjetable. El Torito de Mataderos dejó en evidencias porque está peleando por dar el salto al círculo superior del fútbol argentino. Por su parte, el Decano prolongó su crisis que no le permite despegar del fondo de las posiciones generales y de la tabla de los promedios.





No obstante, el Rojiblanco sufrió el arbitraje de Pablo Chavarría. El colegiado no sancionó un claro penal por una infracción de Adrián González sobre Felipe Cadenazzi cuando la ventaja era mínima para el Verdinegro. Posteriormente, sancionó la pena máxima en una acción a favor del elenco dirigido por Sergio Rondina en una maniobra donde solo el juez observó.





"No es un error humano. No creo en nada que no sea casualidad. Ha pasado en varios partidos con equipos de Capital Federal que están peleando el torneo y con equipos del interior que están peleando el descenso. Parece que nos quieren condenar antes para que nos vayamos al descenso. Por eso no creo para nada en la casualidad", disparó Ricardo Pancaldo, entrenador de Atlético Paraná, en declaraciones a Interior Futbolero.





El próximo juego del Gato será ante Argentinos Juniors, otro elenco directamente afiliado a AFA que pelea por el ascenso a Primera División. "Me preocupa todo. Me preocupa lo que pasó y lo que se viene. Está a la vista de todos los arbitrajes que dirigieron y perjudicaron mucho a los equipos del interior. Me acuerdo que hace poco en Guillermo Brown de Puerto Madryn estaban muy enojados porque pareciera que no sirve que un equipo del interior esté arriba, pareciera que molesta que asciendan equipos del interior. Uno se cansa de la hipocresía cuando dicen que el interior debe estar arriba porque se dice una cosa, pero se sabe que se piensa de otra manera.





La situación es casi extrema en barrio San Martín. Atlético Paraná no puede continuar acumulando derrotas. Si la tendencia se prolonga el final menos deseado de consumará rápidamente. Independientemente de la crisis, a Pancaldo le sobra esperanza para modificar el rumbo del Gato.





"Tenemos mucha fe en poder dar vuelta el presente. Hemos mejorado mucho el juego en los últimos tres partidos. No hemos tenido ni 10 días de entrenamientos y esta fecha entre semana jugó un papel importante en no poder entrenar de la mejor manera. Tenemos fe porque estamos todos cerca. Hay siete equipos que están peleando por cuatro descensos y en cinco, seis puntos estamos todos separados. Tenemos que hacernos fuerte en la localía y que dejen de suceder cosas raras", indicó .





Pancaldo asume errores y se hace responsable de las últimas tres derrotas. Pero también entendió que hubo fallos que no lo favorecieron. "Somos responsable de la situación en la que se encuentra el club en la tabla de posiciones. Son dos cosas distintas: una lo futbolístico y otro lo extrafutbolístico. A veces se juntan y pareciera que uno quiere llorar, pero si no decimos las cosas somos unos tontos y si las decimos somos unos llorones", concluyó.