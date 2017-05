Niños dejarán de jugar si los padres les gritan

"Yo así no juego más. No me grites", fue la leyenda que en un cartel exhibieron el último sábado varias de las categorías del club Dowdall Fundación, de Pozo del Molle. El objetivo es ponerle un freno a la violencia en el fútbol.

Los jugadores de las categorías promocional (8 y 9 años) y los preinfantil (10 años) mostraron el cartel con la leyenda "Yo así no juego más. No me grites" antes de cada partido.

El técnico del club, Néstor Vicario, explicó a La Voz que la idea es bajar la tensión que suele haber fuera de la cancha, mientras los chicos juegan al fútbol. "Yo quiero que los niños se diviertan. El resultado no es lo más importante", dice Vicario.

Según el entrenador notaron cierta crispación fuera de la cancha y para que eso no se traslade adentro decidieron hacer una campaña contra la violencia en el fútbol infantil.

"El mensaje fue bien tomado por el público. El último sábado se escucharon más palabras de aliento y menos reproches", destacó el técnico y agregó que cuando jueguen de local seguirán mostrando leyendas anti violencia.

La institución, que participa en la Liga de San Francisco, incorporó además a un psicopedagogo para que trabaje con los chicos temas relacionados con la violencia. Son más de 120 pibes repartidos entre las distintas categorías.