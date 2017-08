Nahir Rodríguez, un talento del Club Náutico

Es una de las grandes promesas que tiene el canotaje paranaense. Tiene 13 años y se llama Nahir Rodríguez. La joven palista del Club Náutico Paraná está atravesando un gran momento en el deporte que hace tres años practica. Rápido y en poco tiempo llegaron los logros. La entrerriana abrochó, en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, la clasificación a los Olimpic Hopes 2017 que se realizarán del 15 al 17 de septiembre en República Checa. De este modo Rodríguez, en categoría Menor, será una de las representantes nacionales en la trascendental competencia que se servirá como antesala de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a desarrollarse el año próximo en Buenos Aires. Nahir y su entrenador Tomás Itria hablaron con Ovación respecto de este buen momento. "Esta es una buena noticia para todo el club, la ciudad y para la provincia. Es producto del centro de desarrollo y del esfuerzo que tiene ella. Además será una fiel representante de todos los que remamos acá en Paraná", dijo el entrenador.

Primero será Republica Checa y después, si se logra ingresar, vendrán los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. En este sentido Itria contó: "Checa no es clasificatorio. Argentina ya tiene su plaza para los Juegos Olímpicos del año que viene. El selectivo será el año que viene. Este es un grupo de trabajo que comenzó como con 70 chicos y van depurando hasta quedar pocos. Nahir es la mejor de la categoría 2003 y también va otra chica que es la mejor de la 2002. El viaje es todo pago por el ENARD y será una experiencia. Es como un mundial y es la antesala de los Juegos del año que viene. Los europeos están acostumbrados a este tipo de competencias y nosotros vamos a foguearnos. Este año la Federación Argentina decidió apoyar para tener un roce con los chicos y es en todos los deportes, no sólo en este".

Itria es el coach que la tiene todos los días en el río Paraná. Después Nahir viajará con otros orientadores a nivel nacional. "Principalmente le digo que lo disfrute, que aprenda, que capitalice conocimientos y que intercambie experiencias. Ella fue el año pasado a un Sudamericano y creo que ahora le sacará todo el provecho posible. La idea es que no tenga presión porque no sabemos cómo estamos. Este torneo sirve para eso, para saber dónde estamos parados".

LA PROTAGONISTA

Es pequeña, pero sabe lo que quiere. Está disfrutando de su momento y no quiere dar pasos en falso. Nahi contó cómo fue la clasificación. "Estamos disfrutando mucho de este momento. Primero se hizo una preselección en un selectivo. Hicimos una tirada de 2000 y una de 500 metros. En la de 500 una chica de San Pedro llamada Rebeca nos pasó por 8 segundos y en la de 2000 yo la pasé por poco. Los tiempos quedaron muy unidos con Johana, otra chica, menos que Rebeca entonces ella fue directo porque la ventaja que sacó. Yo y Johana quedamos empatadas y realizamos otro selectivo para ver quién iba. En ese selectivo la pasé. La verdad muy contenta".

Rodríguez irá a Checa y será toda una experiencia. Ella sabe cuáles son sus metas y no las pierde de vista. "Mi objetivo es ir y dar todo de mí. Quiero ver cómo quedo y sumar experiencia para el año que viene. Si alguien me pasa quiero ver por cuanto lo hace para saber cuánto tengo que entrenar. Este año lo tomo como algo lindo, una experiencia. Yo tengo la cabeza en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año próximo. Quiero estar y me entreno para eso. Ojalá pueda estar".

"Remamos, pero también sumamos trabajos en el gimnasio y la base aeróbica que es correr", cerró.