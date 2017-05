Nadia Báez, la nadadora paralímpica que competirá embarazada de 8 meses

Su lucha es permanente, y su pasión por el deporte es un estilo de vida. Embarazada de 8 meses, la nadadora competirá este fin de semana en el Fadesir Open que se desarrollará en el Cenard. "Tengo varios kilos extra y tenía la duda de anotarme con varones o mujeres, porque pobrecito mi hijo no da que compita en la rama femenina", le dijo a Infobae entre risas en su último entrenamiento antes del certamen.





La llegada de León Benjamín no representa ningún impedimento en su actividad. Todo lo contrario, es una motivación adicional para saltar a la piscina en busca de nuevas marcas. "Muchas veces vi que otras atletas participaron de torneos embarazadas, por eso consulté con el médico y el cardiólogo y me dijeron que no tenía ningún problema. Algunos todavía me preguntan si estoy loca o inconsciente, pero me lo tomo con gracia", agregó con el entusiasmo que la caracteriza.





A pesar de tener más tiempo libre, la bonaerense no descansa. Fiel a su estilo, aprovecha las tardes para estudiar en la facultad. "Me quedarán 10 ó 12 materias para recibirme de licenciada en psicología. Siempre le di prioridad a la natación, pero ahora que entreno menos me anoté en más asignaturas", explicó.



Es consciente de que la llegada de su hijo le va a cambiar la vida, "pero la idea es que al mes pueda seguir entrenando todos los días". Su amor por el deporte la incita a pensar en tomarse sólo 15 días de licencia postparto. "Es lo mínimo que me piden los médicos. Después empezaré a nadar de a poco y veré cómo me acomodo con los horarios del nene", continuó.

Con los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en el horizonte, su objetivo es claro: "El embarazo está dentro de los planes del proceso olímpico, es parte de la planificación para que pueda llegar muy bien a las clasificaciones del 2019, porque quiero participar del Mundial y del Panamericano". Si bien faltan 3 años para la cita asiática, Nadia Báez sueña con volver a conseguir una medalla, aunque sus logros más importantes los consiguió gracias a su sacrificio dentro y fuera del agua. Su historia es una victoria garantizada.

