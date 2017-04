Nadal llegó a otra final con un polémico fallo

Habrá final española en Mónaco, ya que Rafael Nadal (7° del ranking ATP) venció al belga David Goffin (13° del mundo) por 6-3 y 6-1 en una de las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, que se juega en la superficie de polvo de ladrillo y reparte premios por 4.273.775 euros. Pero el foco estuvo en un fallo insólito que favoreció al de Mallorca.

En el primer set, Goffin tenía ventaja para ponerse 4-2 y encaminarse a ganar ese parcial. Nadal golpeó un drive que se fue 10 centímetros afuera y el juez de línea la cantó mala. De todas formas, el umpire Cédric Mourier no estuvo de acuerdo con la decisión y le dio el punto al español. Al no haber ojo de halcón, lo que cuenta es lo que canta el juez de silla.

Desde ese momento, no hubo equivalencias y el siete del mundo se llevó ambos parciales con tranquilidad. Nadal fue silbado al final del encuentro por no avisar que había picado afuera, aunque no tenía obligación de hacerlo.

En la otra semifinal, Albert Ramos-Viñolas (24° del mundo) venció a Pouille, 17° del ranking con parciales de 6-3, 5-7 y 6-1. Buscará ganar su primer Masters 1000 en un torneo en el que venció al número uno del mundo, Andy Murray. Por su parte, Rafa Nadal jugará su undécima final en este torneo, donde se coronó nueve veces.