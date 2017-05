Micheloud sueña con el título y con el Dakar

Santiago Micheloud tiene 21 años, es de Paraná y la está rompiendo en el Campeonato Argentino de Navegación, un certamen de rally de motos a nivel nacional.





En la primera fecha, en Mendoza, el entrerriano terminó segundo y luego en La Rioja se abrazó al éxito en la divisional M2.





El piloto que antes corría Rally de Regularidad de Apema, contó: "Yo en motos ando desde chico, a los 10 podría decirte. A los 18 comencé con el Rally de Regularidad de Apema y cada vez me fui metiendo más en el tema de las motos, hasta que conocí esto del Argentino. Fui primero como ayudante para ver cómo era y este año decidí encararlo de lleno. Me metí a correrlo y la verdad que me fue bien. Fui segundo en Mendoza. Al principio a la moto hubo que pulirle algunos detalles porque no la conocía bien como a los terrenos. Después en la segunda se me dio. Corro con una Yamaha WL de 450 centímetros cúbicos. Es la moto más grande para la categoría más grande"





El campeonato Argentino de Navegación tiene como participantes a muchos corredores de Chile y de la cordillera del lado argentino, más Buenos Aires y Córdoba. Santiago explicó cómo es la competencia. "Esto es como el Rally Dakar, pero mucho más chico. La hoja de ruta es la misma y dura solo dos días. La modalidad es muy parecida. La hoja de ruta es la misma, hay que marcarla y se larga al otro día con la misma simbología".





Micheloud tiene grandes chances de pelear por el campeonato. De hecho marcha primero en el certamen. Más allá de esta posibilidad, su sueño pasa por algún día ser parte del Rally Dakar. "Es una experiencia para correr un Dakar. Nos queda bastante lejos por el tema que los costos se te van bastante de las manos. Pero ese es el real sueño que yo tengo. La idea es llegar algún día. Fijate que la inscripción sale 12.000 euros. Es muy complicado. Yo suelo ir siempre con mi familia que siempre me acompaña a ver el Dakar y la verdad que algún día me gustaría ser parte de esa experiencia. Tiene una logística impresionante".





El paranaense tuvo la oportunidad de compartir algunas palabras con algunos pilotos que son parte del tradicional Dakar. "Sí, hemos hablados con algunos de ellos. Muchos pilotos del Dakar usan nuestros recorridos para entrenar, entonces uno tiene la posibilidad de hablar con ellos, más que nada los locales o los chilenos. Con los europeos no todavía. Cada vez participan más, la categoría se va agrandando y va mostrando mucho nivel. Yo pienso juntar la plata trabajando y con los sponsors. Ojalá se nos dé".





Quedan tres fechas para que termine el Argentino. La próxima cita será en Tucumán, la otra en Catamarca y la última en Copiapó, Chile, donde Santiago Micheloud, a bordo de su Yamaha buscará la consagración. "Me quedan tres fechas y vamos a tratar de seguir por este camino. Nos preparamos a fondo para que no falle nada. Tuve mucha ayuda de mi viejo y mi hermano. Nos preparamos para estar a la altura. Esto es causalidad no casualidad"