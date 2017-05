Darío Benedetto, uno de los mejores jugadores de Boca en el último tramo del campeonato, negó haber recibido una oferta del Sevilla de España para ser transferido en junio y aseguró: "Mi cabeza está enfocada en el campeonato y no en estas cosas, que no sé si se están inventando o no".

"Si son ciertas las ofertas, las evaluaremos con mi representante después del campeonato. Él sabe que no tiene que hablarme de nada de eso (de una posible transferencia) porque sabe que nos estamos jugando el título", agregó el atacante.

Por otra parte, Benedetto aseguró que el festejo del sábado ante Huracán no fue una provocación para sus compañeros sino un código interno con Leonardo Jara. Además, desmintió haber tenido una pelea con Fernando Gago: "Somos conscientes de que quieren perjudicarnos, pero está todo el grupo tirando para el mismo lado; tenemos una excelente relación adentro y afuera de la cancha".

Por otra parte, Christian Bragarnik, representante del jugador, dialogó con Sportia y aseguró que "Los Ángeles Galaxy (de la MLS de Estados Unidos) volvió a preguntar" por el delantero de Boca, aunque negó que haya una propuesta concreta y, al igual que Benedetto, afirmó que el objetivo es enfocarse en el final del campeonato.