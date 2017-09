Méritos para la ovación

Decir que es un delantero completo no es exagerar ni mucho menos. Aguanta bien de espaldas, es preciso en la descarga, se impone en el uno contra uno, hace goles y como si fuera poco no duda en retroceder para marcar y recuperar. El viernes fue la figura de Patronato en la victoria sobre Atlético Tucumán. Su reemplazo a poco del final para que ingresara Matías Quiroga fue saludado por un aplauso cerrado de la concurrencia que se dio cita en el Presbítero Grella. Es que hizo méritos para el reconocimiento. El hincha Rojinegro ya ensaya para cuando llegue Boca el conocido: "uruguayo, uruguayo". Sebastián Ribas acumula razones para escucharlo.









"Desde un principio la gente me trató muy bien, me sentí cómodo feliz de venir a Patronato para jugar en un torneo tan competitivo como el argentino. Estoy agradecido a los dirigentes del club que me buscaron y al grupo humano que hay en Patronato que hace que todo sea mucho más fácil. Agradezco el trato y reconocimiento de la gente, ojalá pueda devolverles la mitad de todo lo que me dan", aseguró el delantero a Radio La Red Paraná, 97.1 MHZ después del cotejo frente al Decano tucumano.









Sobre el entendimiento que se da con su compañero de ofensiva, Adrián Balboa, mencionó: "Nos alternamos la tarea para ganar en la segunda pelota, creo que quedó demostrado en los goles. En el primero peinó yo y el define; en el segundo es el que la baja y yo me la llevo. Hasta ahora nos están saliendo bien las cosas. Es importante porque sirve para el equipo".









Patronato descansa el fin de semana y desde el lunes se mentaliza en el desafío que implicará enfrentar a Talleres, en Córdoba: "Hay que tomar el partido como una final más. Para Patronato son todas finales y hay que jugarla de tal manera. En la semana ensayaremos la forma de encarar el partido para lograr un buen resultado", afirmó.









EL DT. En la renovada sala de prensa, Juan Pablo Pumpido explicó el porqué de los altos rendimientos de muchos de sus dirigidos: "Es que hay un grupo que exige al máximo a lo largo de la semana y eso se ve reflejado en la cancha. Son importantes los que concentran, pero también los que no están", anunció.









JP valoró el hecho de que Atlético Tucumán no lo atacó en demasía: "Tuvieron control de pelota, pero no pudieron lastimarnos. Al final se repitieron en pelotazos. Después del 2 a 1 tuvieron alguna posibilidad, pero ahí apareció Seba -por Bértoli-. Me deja conforme que lo hayamos podido controlar, en la mayor parte del partido", aseguró.









Por encima de los altos niveles de rendimiento individuales y colectivos, el entrenador remarcó: "Hay que seguir mejorando, siempre hay cosas por corregir en todas las líneas aun en el triunfo. Hay que trabajar siempre para corregir los errores y sostener las virtudes"









Ante el Deca, Patrón generó muchas situaciones frente al arco de Lucchetti: "Se dio que el rival dejaba espacios para atacar y por ahí fuimos directo al espacio que dejaba, si hubiéramos estado más finos marcábamos algún gol más. Mantener el orden para que no nos ingresen por adentro también fue fundamental para poder quedarnos con la victoria", acotó.









Cuando se le destacó la labor de Ribas, replicó: "Todos tuvieron sus aportes, Guzmán, Vera, Lemos. Esto es un equipo y cuando cada uno cumple su función se logran los resultados. El paso de los partidos le va dando a los jugadores un mayor conocimiento y eso se refleja en el rendimiento. Creo que terminamos sufriendo, sin merecerlo".









Por último Pumpido emitió un mensaje al hincha Santo: "Solo le podemos prometer que seguiremos trabajando como lo hicimos desde el primer día que llegamos al club", afirmó.









NADA GRAVE. La salida por lesión de Martín Rivero generó preocupación en Patronato de cara a lo que viene. Es que el nivel exhibido por el volante en los dos últimos encuentros lo convierten en un valor fundamental en la diagramación de Juan Pablo Pumpido. El primer diagnóstico brindado por el cuerpo médico Santo hizo referencia a que no era "nada grave" y que el retiro anticipado del ex-Unión de Santa Fe obedeció a una medida precautoria. Se estima que mañana trabajará con el resto de sus compañeros.









***

La racha









Tres seguidos por segunda vez. Con el triunfo obtenido el viernes, por 2 a 1 sobre Atlético Tucumán, Patronato registra una serie de tres éxitos en serie. En la temporada 2016/2017 con Rubén Forestello una racha similar imponiéndose sucesivamente a River, Colón de Santa Fe y Banfield (dos como local y uno de visitante). En caso de imponerse el domingo a Talleres, en el Mario Alberto Kempes, el Rojinegro establecerá una nueva marca de victorias consecutivas desde su arribo al círculo privilegiado.













***