"Me quebré una costilla, me duele mal", dijo el Kun Agüero que contó cómo fue el accidente

"El taxista no vio la curva y patin贸. Y cuando patin贸, nos la dimos con el poste", resumi贸 Sergio "el Kun" Ag眉ero en una serie de mensajes que intercambi贸 con el periodista Juan Pablo Varsky.

El delantero del Manchester City y la S elecci贸n Argentina , en su d铆a libre, viaj贸 a Holanda para ver un recital del artista colombiano Maluma . El veh铆culo que lo trasladaba choc贸, pero gracias al cintur贸n de seguridad que llevaba puesto, el Kun est谩 fuera de peligro, aunque ser谩 trasladado a Inglaterra para que el club le realice m谩s estudios.









Varsky, conductor de "No somos nadie" por radio Metro, logr贸 comunicarse con el atacante, quien afirm贸: "Me duele la costilla y estoy internado, pero me dar谩n el alta en un rato".





kun3.jpg



"Me romp铆 la costilla, ahora estoy haciendo reposo. Me duele mal", agreg贸 el Kun en la serie de mensajes que cruz贸 con el periodista, quien esta ma帽ana los ley贸 en su programa de radio.

Ag眉ero tambi茅n explic贸 c贸mo se produjo el accidente de tr谩nsito: "El taxista no vio la curva y patin贸. Y cuando patin贸, nos la dimos con el poste".





Embed Que viva el f煤tbol y la amistad, gracias por el detalle @10aguerosergiokun Una publicaci贸n compartida por MALUMA (@maluma) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 3:48 PDT







Embed @maluma . Gracias por la invitaci贸n !! Una publicaci贸n compartida por Sergio Leonel Ag眉ero (@10aguerosergiokun) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 10:49 PDT