La situación del piloto paranaense Mariano Werner en la ACTC es complicada. Es que el piloto de Ford fue multado y apartado de las pistas por seis fechas por un toque con Matías Rossi en el final del campeonato 2016 de Turismo Carretera , pero en su vuelta se encontró con una sorpresa.





Luego de su regreso, Werner debe largar último en la serie que le corresponda durante cuatro competencias -habiendo cumplido una en Paraná-.





La próxima fecha serán los 1000 kilómetros del TC, que no tienen baterías, por lo que el entrerriano especulaba que en Buenos Aires cumpliría una de las cuatros fechas partiendo desde el último lugar.





Sin embargo, apareció otra sanción. En el final con Rossi fue apercibido y llegó al tercero, que como dice el reglamento, debe largar último en el próximo evento.





Al acumularse con las cuatros fechas, no se la contaron como parte de la misma, por lo que en vez de cuatro serán cinco las competencias saliendo desde el último lugar.





Werner volvió en Paraná e hizo la pole.





Ante esto, comentó en Carburando Radio: "Me llama la atención, el reglamento no está claro. El reglamento dice que después de los tres apercibimientos, inmediatamente se tiene que cumplir la sanción de largar último en la próxima serie y eso lo tendría que haber hecho en la primera en Paraná. No sabré decir porque es así".





"Mandé una consulta para ver cómo es bien, porque hay carreras especiales por delante y no es clara mi situación con la sanción", agregó preocupado el piloto de Paraná, quien parece estar condenado a largar último cuatro fines de semana más.





Por otra parte y dejando el reglamento de lado, el paranaense Mariano Werner se metió de lleno en la carrera. "Será una pieza fundamental" en la carrera de los 1000 kilómetros de Turismo Carretera que se disputarán el 6 de agosto en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires.





"El titular será una pieza fundamental en esta carrera porque conoce el auto y sabrá cuánto poner y cuánto exigir cada elemento", consideró el entrerriano, que volvió a la categoría en Paraná tras una suspensión por una mala maniobra en la definición del TC.





"No termino de imaginar en qué se puede mejorar para no fallar en nada. Trataremos de cuidar todos los elementos, será una carrera de cuidado y precaución para que todo salga bien", agregó Werner en diálogo con Campeones.





Por último, el piloto de Ford reconoció los temas que lo preocupan para la carrera en el Gálvez: "Me preocupa el desgaste de los elementos y también el no saber cuánto cuidar, no tenemos experiencia en este tipo de competencias".





EL CAMPEÓN. El vigente campeón del Turismo Carretera correrá junto a Valentín Aguirre y Diego Martínez en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires, donde largará primero. "Nos beneficia el hecho de largar por ranking", expresó.





"No hay antecedentes de este tipo y son carreras históricas donde uno intenta quedar en la historia. Es algo nuevo que vamos a descubrir", expresó Guillermo Ortelli.





El piloto de Salto, quien aún no ganó en lo que va del año, afrontará la competencia con dos invitados, Valentín Aguirre y Diego Martínez, y tendrá el privilegio de largar adelante de todos con el Chevrolet.













***

El Gurí





Habló Martínez. El entrerriano Omar Martínez está listo para afrontar los 1000 Kilómetros de Buenos Aires del Turismo Carretera y en Campeones brindó su punto de vista como piloto y dueño de equipo. Sus invitados serán Nicolás Pezzucchi y Juan José Suárez. De cara a la carrera de larga duración, el entrerriano aseguró que en el taller de Paraná "hay mucho trabajo en el ordenamiento de todos los elementos que se están cambiando en los autos. Hay distintas estrategias y depende de las alternativas".

















***