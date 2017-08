"Me interesó la oferta que me llegó"

Lucas Alario recibió una oferta formal de Bayer Leverkusen y en las últimas horas se encendieron las alarmas en Núñez. Es por eso que este mediodía, tras el entrenamiento en Ezeiza, el delantero habló ante los medios y aclaró la situación.

"La oferta está. Es un tema de club a club. A mi representante le llegó y me lo comunicó a mí. Es algo que hablamos y nos interesó. Esta vez es diferente a lod e China, es un club importante", manifestó el delantero.

Además, Alario aclaró que "lo que ha llegado no alcanza a la cláusula" y explicó que ya dialogó con Marcelo Gallardo: "Hablé ayer para que se entere de mi boca y no a través de las redes o la radio. Me felicitó por el gesto que tuve. Después de lo de China no tuve la posibilidad de hablar".