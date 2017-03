"Me gustaría mucho ir a un tercer Juego Olímpico"

La dupla Nº 1 de beach volley del país hizo ruido en Rosario en un fin de semana inolvidable. La jugadora de Nogoyá, Ana Gallay y su compañera Georgina Klug se quedaron con la tercera etapa del Sudamericano al vencer el domingo a la dupla olímpica venezolana Norisbeth Agudo y Gabriela Brito por 21/17 y 21/15.





El título llegó en medio de la pretemporada de un año que comienza con todo en mayo y que forma parte de un "ciclo" ambicioso que apunta al tercer juego olímpico. Así es, porque Gallay sabe que ya no es "una nena" y debe fijarse metas claras para llegar a Tokio. Desde Nogoyá, donde pasó antes de regresar a Mar del Plata para seguir con los entrenamientos, la jugadora de 31 años habló con Ovación y expresó que ganar en el país "es especial" y adelantó que van a tratar de hacer "todo el circuito" mundial en este año.









—¿Tiene algo especial ganar en el país?

—Sí, porque estás al lado de tus amigos y tu familia. Es un torneo que nos gustaría ganarlo en cualquier lado, pero es más lindo en casa.









—¿Hay una motivación especial en lo anímico?

—Sí, en lo anímico es especial porque todos están alentando por vos. No es solo gente que aliente, sino que además esa gente es tu familia. Te da un plus de energía. Además estábamos cerca de Nogoyá porque muchas veces cuando jugás en Argentina lo hacés lejos y tu gente no puede ir.









—¿Cómo terminaron después de jugar un torneo en pretemporada?

—Estamos un poco cansadas y duras porque estamos de pretemporada y pusimos todo para ganar este torneo por los puntos para Viena. Puntos más que nada para que vaya otra dupla argentina porque nosotros ya estamos clasificadas por circuito Mundial. Era importantísimo porque Argentina entró de nuevo y es muy bueno que haya dos equipos del país.









— ¿Cómo van a organizar el año a partir de esta victoria?

—Vamos a arrancar en mayo en Río de Janeiro y después vamos a ver cómo organizamos la gira porque se sacó el torneo de Hamburgo en Alemania, así que la vamos a modificar. Vamos a Viena, Roma, Holanda, Croacia, Suiza y Polonia y el Mundial. Este año no son tantos los torneos, pero vamos a tratar de jugar la mayor cantidad posible.









—¿En qué momento deportivo está la dupla luego de un 2016 tan exigente?

—Estamos bien, pos-Juego Olímpico, de cabeza. No estamos relajadas, pero tuvimos un 2016 muy duro. Nuestro objetivo es el Mundial y el Circuito Completo. Fue terrible el año pasado.









—¿Ves muy lejos los Juegos Olímpicos o es parte de la planificación?

—Mi planificación es esa. Con Geo estamos viendo año tras año porque no somos unas nenas y Geo tiene dos años más que yo. Y bueno, vamos a ver cómo estamos dentro de cuatro años, pero uno siempre planifica por ciclo, no por año. Te soy sincera, me gustaría mucho ir a un tercer Juego Olímpico y poder traer un resultado que no se nos dio en los Juegos que pasaron. La verdad estábamos muy bien en 2016 y fallamos. De todos modos fue uno de los mejores años deportivos que tuvimos y tampoco hay que desmerecer eso.









El recorrido al título. Ana Gally y Georgina Klug integraron el Grupo A del torneo disputado en La Florida, Rosario. Cayeron en el primer partido ante las venezolanas Agudo-Brito; luego superaron a las colombianas Galindo-Galindo en dos sets y cerraron con un triunfo ante las chilenas Rivas-Mardones. En cuartos de final le ganaron a las peruanas Serna-Serna (21/12 y 21/11). En semifinales superaron a las brasileñas Angela y Val (21/11 y 21/16).









***

De bronce