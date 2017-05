"Me astilló tres dientes y me ahorcó", relató la ex novia de Centurión

Melisa Tozzi, ex pareja del futbolista de Boca, Ricardo Centurión, realizó una denuncia en la comisaría de la Mujer de Quilmes por violencia de género





"En estado de ebriedad no entiende que ya no quiero estar más con él. Se pone agresivo", comenzó su relato la joven en diálogo con En la mira. La ex novia del jugador sostuvo que fueron dos episodios, en los que la "golpeó y trató mal".