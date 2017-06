Matías Morla, sobre Maradona: "Su casa en Dubai ocupa seis kilómetros y tiene un zoológico"

En los últimos tiempos Diego Maradona ha sido noticia por sus asuntos judiciales más que por los deportivos. Uno de los casos que más polémica trajo es el de su batalla judicial con Claudia Villafañe. Matías Morla, su abogado, brindó una entrevista al diario La Nación, donde explicó en qué situación se encuentra la causa por las supuestas empresas y propiedades que Claudia tendría en los Estados Unidos, repasó el acuerdo millonario que se logró con la empresa de videojuego Konami por el uso de imagen del ex deportista, y se refirió al cruce entre Rocío Oliva y las hijas del crack.





Además, se refirió a la situación en China, país al que Diego pensaba llegar para fomentar el fútbol, y habló de la relación de Maradona con Tinelli, con quien se dijo que estaba enemistado por haber "bajado" del Bailando a Rocío Oliva.

-¿Cómo es la relación con Marcelo Tinelli? ¿Están enemistados?

-Todo aquello que se dijo que Diego, Stinfale y yo, que bajamos a Rocío del Bailando, es mentira. El dialogo con Tinelli es excelente. Ellos hablan seguido y aquello que tuvieron que decirse en algún momento ya lo hicieron. Hay un diálogo de amistad.





casamaradona.jpg



-¿Qué arregló se llevó a cabo con la empresa de videojuegos Konami por el uso de imagen y derecho de Maradona?

-La verdad es que la gente de Konami nos dio la razón dado que en un principio ellos nos decían que tenían unos derechos que supuestamente les había dado el Barcelona. Nosotros con el doctor Mauricio D'Alessandro argumentamos que esto no era así, porque esos derechos no estaban vigentes, porque eran de la época de cuando Diego jugaba al fútbol, algo por lo cual ya pasó mucho tiempo. Entonces, ambos fundamentamos aunque fuera con la camiseta del Barcelona también estaban equivocados, porque en el videojuego Diego, aparecía con la casaca de la selección nacional. La verdad que con D'Alessandro le hicimos llegar una demanda. Allí ellos se tomaron un avión y vinieron para Buenos Aires y charlamos con Konami y su gente, y nos dieron la razón. En base a esto les comentamos que la plata que nos dieran se iba a utilizar para un proyecto futbolístico de construir canchas en Tandil, y más ganas tuvieron ellos de solucionar todo enseguida. Ahora la plata irá a parar al fútbol amateur tandilense.

-Un rumor decía que el resarcimiento económico era una cifra cercana los cuatro millones de dólares. ¿Es cierto?

-En cuanto al tema plata por el momento sensible que vive la Argentina para Diego y para mí es muy difícil hablar de cifras cuando hay contratos en el exterior que son en dólares. No se puede llegar aquí para hablar de sumas siderales.Preferimos evitar hablar, igualmente, el monto es menor al que se dice.

-¿Qué pasó con la llegada de Diego a China para fomentar el fútbol?

-Las cosas en China están mal, porque nos encontramos con cosas que no sabíamos que existían, como academias de fútbol y otras cuestiones. Ahora pedimos a un grupo de abogados de Beijing que lleven adelante una auditoría y después iremos por una conciliación con cierta persona [N. de la R. Morla prefiere mantener en silencio el apellido de está persona]. En base a eso, avanzamos o hacemos un juicio. La auditoría tardará entre 30 a 60 días.

-¿Cómo sigue la causa contra Claudia Villafañe por la apropiación de objetos de Diego, entre ellos, las camisetas emblemáticas?

-Ahí el fiscal Mahiques pidió el sobreseimiento y lo vamos a apoyar estamos de acuerdo porque la causa pasó a la vía civil. Diego quiere darle las camisetas a Benjamín porque él es el dueño de las camisetas o que le lleguen a él mediante la jueza. Sin embargo, entre tanto lío Villafañe se está perdiendo aquello que está vigente. El 16 de mayo llegó un informe de evasión impositiva que indica los departamentos que tiene ella en Estados Unidos y las empresas que también están allí y Maradona las desconocía, esta causa sigue adelante.

-En cuanto al tema de las hijas de Diego Maradona y las amenazas que habrían recibido de parte de Rocío Oliva. ¿En qué plano está el tema jurídico?

-Mientras estábamos con Diego en Dubai él recibió esos audios y se los mandó a sus hijas quienes hacen la denuncia por el delito de amenazas. El tema lo manejó el doctor Fernando Burlando. La diferencia de aquel momento a hoy es que me llamaron de la fiscalía para preguntarme si Diego se sentía o no amenazado. Si Diego se sintió amenazado la causa va a prosperar, pero en caso contrario si fue una discusión de pareja no se constituye el delito de amenaza. Diego hará un escrito por el tema respondiendo en el caso.

-¿Cómo sigue la agenda laboral y los múltiples proyectos que tiene Maradona hasta fin de año?

-El 20 de junio visitaremos a Tony Castro el hijo de Fidel. El 15 de julio arranca la pretemporada con su nuevo equipo el Fujairah en Holanda y en el mismo mes le darán la llave de la ciudad de Nápoles el presidente del club italiano.

-En cuanto a su nuevo club, Fujairah le dieron un hogar espectacular y hasta le quisieron hacer un regalo muy particular.

-Se trata de un sitio muy especial, es en medio de una montaña y tiene seis kilómetros y recorrerla lleva mucho tiempo. Hay un zoológico con 40 especies de animales, plantación de toda clase, 20 empleados las 24 horas, tres choferes. Inclusive, los autos de Diego el Rolls Royce y el Mercedes Benz son usados para moverse en la casa, porque al estar en una montaña y con tanta distancia, hay sectores que se llega así con autos especiales. A su vez, el hijo del Sheik quería regalarle un león a Diego pero no aceptó por una cuestión de seguridad.

-Si tuvieras que dar un estimativo del aumento en porcentaje del patrimonio de Maradona en los últimos años desde tu llegada a su vida ¿Qué podés decir?

-El patrimonio de Diego aumenta con sus contratos. Tal vez, haya aumentado un 70% su patrimonio pero todo gracias a su trabajo en cada emprendimiento que lleva a cabo. El está bien económicamente pero tiene mucha gente cargo y debe estar trabajando.

-¿Cuánta gente es en total?

-En Dubai 15 personas y acá otras tantos que llegarán más o menos a las 50 en total y recordemos que Diego ayuda a muchos familiares.

-Cambiando de tema, en la causa de Justin Bieber ¿Cuáles son las últimas novedades?

-Aquí el músico pase lo que pase tendrá un problema dado que el juez Baños y nosotros pedimos la captura internacional del artista. Le pidieron una indagatoria que se hizo por teleconferencia donde el músico hasta realizó una vueltita tipo cargándolo al juez Baños. Ahora iremos a la Cámara de Casación. Ellos dispondrán qué pasará pero aquello que hay que entender acá es que yo mañana interpongo una demanda para embargar la boletería de un show y se le complica todo. Mi enojo sigue siendo el mismo desde el primer día.