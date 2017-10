Más medallas para los entrerrianos en los Juegos Evita 2017

Así mismo, entre las mujeres el festejo se dio con la obtención de la medalla de plata por parte de la crespense Emili Dechandt. La representante de Paraná Campaña se subió al podio en la disciplina Salto en Alto de la en la categoría Sub 14.





Por otra parte, el Por otra parte, el canotaje se sumó a las preseas para la provincia en estas Finales Nacionales de los Juegos Evita dado que Nahir Rodríguez (Paraná) consiguió medalla de oro en K1 Slalom.





En esta jornada, al igual que el día martes, el ciclismo sumó para la cosecha entrerriana; en esta oportunidad dos medallas de plata. En la especialidad Scratch, Valentín Medina (C. del Uruguay) terminó segundo en la categoría Sub 16 masculino, en tanto que Paul Espeleta (Colonia Avellaneda) hizo lo propio en la en categoría Sub 14 masculino.





En tanto, en el primer día de las competencias deportivas de las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata trajo muy buenas noticias para la delegación de Entre Ríos con la obtención de seis medallas, dos de ellas de oro que llegaron de la mano del ciclismo y el En tanto, en el primer día de las competencias deportivas de las Finales Nacionales de los Juegos Evita en Mar del Plata trajo muy buenas noticias para la delegación de Entre Ríos con la obtención de seis medallas, dos de ellas de oro que llegaron de la mano del ciclismo y el atletismo





Este martes en el ciclismo hubo una jornada brillante de los representantes provinciales. En la competencia de 500 metros Varones Sub 16, Valentín Medina (C. del Uruguay) obtuvo la medalla dorada, escoltado por Manuel Valiero (Lucas González) que se llevó la presea de plata. En tanto, en la disciplina se sumó el bronce de Milagros Sanabria (Colonia Avellaneda) en Femenino Sub 16 en la misma distancia.





Por su parte, el atletismo, una disciplina que habitualmente aporta a la cosecha de medallas entrerrianas en los Juegos Evita, consagró con la otra presea de oro para la provincia a Caterina Massera (C. del Uruguay) en Lanzamiento de Martillo categoría Sub 17.





Otra de las alegrías llegó de la mano de la natación dado que Valentino Alegro (Paraná) obtuvo dos medallas de plata: 200 metros combinados y 50 m. pecho Sub 14. También hay que resaltar el podio conseguido por Delfina Larrosa (Concordia), que se colgó el bronce en la prueba de 50 m. pecho Sub 14.

Una de las alegrías llegó de la mano de Nazareno Sasia que consiguió el oro en Lanzamiento de Bala con una marca de 18,44 metros. El cerritense viene de participar en los Juegos Sudamericanos de la Juventud (Odesur) en Santiago de Chile , donde alcanzó su gran consagración en lanzamiento de bala con un nuevo récord nacional Sub 18 de 20,45 metros, que lo coloca entre los mejores del mundo en su categoría y un firme aspirante de cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.