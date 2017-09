Márquez: "Fuimos inteligentes durante los 90 minutos"

Lucas Márquez se fue feliz del Grella el sábado por la noche. Su equipo ganó después de ocho cotejos sin poder hacer y encima él marcó uno de los tantos del match. Además fue el punto sobresaliente del equipo frente a Argentinos Juniors, un elenco recientemente ascendido, pero que sabe lo que quiere. "Estoy muy contento por el gol, pero más que nada porque el equipo fue muy inteligente a la hora de dar vuelta un partido sumamente difícil contra un rival que jugó muy bien", le dijo a Ovación en la zona de camarines.





Orden, entrega y eficacia, no mucho más. Así ganó Patronato . En este sentido Lucas analizó: "Fuimos más aguerridos, nos jugamos bien. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no pudimos jugar en ningún momento del partido, Pero gracias a Dios lo pudimos dar vuelta ante un equipo duro".





"No sé cuánta tenencia tuvieron, pero prácticamente lo hicieron durante todo el partido. Nosotros estuvimos muy inteligentes durante los 90 minutos y las dos o tres que tuvimos pudimos concretar dos y gracias a Dios pudimos dejar los tres puntos en casa que nos viene muy bien", dijo el lateral por izquierda en el cierre de su análisis.





ENTRÓ Y ADENTRO. Sebastián Ribas ingresó por Adrián Balboa y cumplió. La única que tuvo la mandó a guardar. "Por suerte se dio un debut redondo, pero contento sobre todo por el triunfo que lo necesitábamos. Muy contento por cómo terminó el partido y a disfrutar".





Ribas ingresó a los 62'. Es decir que tiene prácticamente dos visiones del juego. De afuera y de adentro. "Sabíamos que iba a ser duro porque enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol. En el primer tiempo nos costó agarrarle la medida, pero creo que el grupo hizo un trabajo enorme y como te dije terminamos por pagar el esfuerzo de todos".





"Era importante sumar porque nosotros jugamos otro tipo de campeonato, otra tabla tenemos así que estamos contentos porque además es un rival directo", puntualizó el atacante respecto de la lucha de Patrón para esta Superliga.´





CUMPLIÓ. Marcelo Guzmán ingresó en el complemento y dejó en claro que merece un lugar entre los 11. Metió y además fue el responsable del centro del segundo gol, un dato no menor. "Enfrentamos a un equipo que realmente juega muy bien. Viene jugando de la misma manera hace rato y por eso consiguió el ascenso holgadamente el certamen pasado, tiene muy buenos jugadores y nosotros estamos yendo de menor a mayor y lo importante era poder conseguir un triunfo y lo hicimos".





Argentinos jugó el balón siempre al ras del piso y lo hizo desde la última línea hasta el final. Patronato no escogió la presión, sino espera en su terreno. Al respecto Chelo dijo: "No se puede presionar todo el partido. Ellos tienen jugadores de muy bien pie, de mucha técnica y si no salís a presionar coordinadamente te pueden lastimar y de hecho eso pasó en el gol de ellos. El planteo fue acertado me parece. No nos volvimos locos y pudimos ganar sobre el final".





EL RIVAL. Brian Romero fue el autor del gol de Argentinos Juniors. Sin embargo la alegría no fue completa porque su equipo no sumó de a tres en el estreno en la Superliga (debe el partido ante Chacarita). "Es una mezcla. Te vas caliente porque te vas sin nada. Hicimos un desgaste bárbaro y en el primer tiempo lo podríamos haber liquidado. Nos vamos calientes, sin nada a casa. Ahora tenemos la revancha en casa el sábado y esperamos no desperdiciarla".

"Al segundo tiempo nosotros no lo jugamos como al primero. Bajamos la intensidad y también hay mérito del rival. Nosotros nos acomodamos más en la tenencia y circulación de la pelota y ellos lo hicieron más directo. Nos costó y tenemos que aprender. Tenemos que sumar y lo sabemos porque venimos de abajo. Tenemos que respetar la idea del club así que estamos conformes y vamos a seguir intentando hasta las últimas fechas".





EN RESERVA. Patronato y Argentinos Juniors empataban en un tanto ayer en el Presbítero Bartolomé Grella, pero el cotejo fue suspendido por las inclemencias del tiempo. Lucio Comas fue el encargado de marcar el gol para los dueño de casa; en tanto que el equipo de La Paternal encontró la igualdad gracias a un gol en contra de Federico Costa.