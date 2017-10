Marisel Díaz, una madre apasionada por la fotografía y el fútbol

La llegada de Boca a jugar con Patronato convulsionó la ciudad, a los fanáticos de ambos clubes y a las madres que viven a flor de piel la pasión por el fútbol.





Marisel Díaz, es "Patronato En Fotos", y se preparó para vivir un día histórico. Es un día especial junto a su familia porque todos son hinchas de Patronato. Hoy preparó el equipo fotográfico temprano y la comida será lo de menos en un domingo tan agitado para la familia Díaz Cabrera, que además se encarga de armar la planilla oficial del conjunto local con fotos imantadas.





"Hoy será un partido especial para nosotros. Lo vamos a vivir de una manera diferente. Mi cámara es mi fiel compañera. Además con mi marido nos encargamos de armar la planilla del partido. Nosotros armamos la cancha y las fotos de los jugadores que estarán desde el inicio y los suplentes. Llegamos cada partido con dos horas de anticipación para poder hacer todo de la mejor manera".





Rojinegro comenzó en el Argentino A, sentí la necesidad de conocer más de la institución, ya que mi familia siempre vivió muy cerca. Todo empezó desde la tribuna de San Nicolás, alentando y sacando fotos con una cámara digital". La mujer apasionada por la fotografía y por Patronato contó cómo se acercó al club: "Mi pasión por elcomenzó en el Argentino A, sentí la necesidad de conocer más de la institución, ya que mi familia siempre vivió muy cerca. Todo empezó desde la tribuna de San Nicolás, alentando y sacando fotos con una cámara digital".





Sus familiares se criaron muy cerca del estadio Grella y su necesidad de conocer más de la historia del club fue gracias al afecto con sus más allegados. "Mis viejos se criaron en calle Basavilbaso. Además mi tío fue arquero del club en la década del 70', Miguel Ángel Frissore. Siempre estuve ligada al fútbol acompañando a mi hijo en sus inicio en Argentinos Juniors (club de la Liga Paranaense de Fútbol)".





En cuanto al partido de la fecha, que se vivirá de una manera especial para todos los hinchas de Patronato, Marisel agregó: "Quiero que sea un buen espectáculo. Que la gente empiece acercarse al club y no solamente en partidos importantes. Patronato necesita del apoyo de todos los paranaenses, debemos contagiar al venir a la cancha. Aunque con mi marido hablamos seguido del tema, el futuro hincha genuino de Patronato serán nuestros hijos. Siempre nos inculcaron, Boca Juniors, River, Independiente y Racing".





El día de la madre, Marisel lo vivirá en el Grella: "Será un domingo especial, se juntarán las dos pasiones. Tengo dos hijos, Gonzalo y Florencia. Mi princesa es la que me acompaña a todos lados. En el club me encargo de las fotos de inferiores y de reserva. Ella aporta su granito de arena, a veces me entienden y otras no".





Marisel 2.jpg Marisel Díaz tiene la pasión por Patronato y la fotografía, es la creadora de la página Patronato En Fotos.







La encargada de la página de "Patronato En Fotos" habló de su pasión por la fotografía, el hobby principal en sus momentos libres: "La idea de comenzar a sacar fotos empezó con mi familia desde la popular con una cámarita digital. Después con el correr del tiempo fui conociendo gente y adquiriendo otras máquinas, mejoré mucho en las imágenes y a la gente les empezó a gustar mi trabajo. A la fotografía la tomo como un pasatiempos, me siento como una madre más de los peques de las inferiores y desde mi lugar voy aportando mi granito de arena al club".





Además en su día, una mujer apasionada por el fútbol no se olvidó de las cábalas, una muy especial: "Tengo varias cábalas personales. La medalla de San Expedito bendecida me acompaña a todas las canchas. Además (entre risas) la ropa interior, es la más importante".





Volviendo al pasado y los históricos ascensos de Patronato, Marisel recordó uno de los momentos que jamás se olvidará. "La final de vuelta del Federal A ante Santamarina será imposible de olvidar. Ese día estaba sacando fotos dentro de la cancha y cuando finalizó el partido, con el ascenso a Primera consumado, me empezó a temblar todo. Tanta fue la emoción que no podía sacar fotos".