Maradona contrató un hacker para "destrozar" a Roció

"Yo lo único que quiero es aclarar las cosas, si hay basura, limpiarla", dijo Diego, unos meses atrás, en la conversación con Martín Otero, un experto informático oriundo de Salta al que Oliva le pagó para que borrara cierto contenido que ella no deseaba que saliera a la luz.





"Yo le destruí todo el Facebook. Ella sabía que vos tenías bronca con Omar de Cocodrilo (el boliche), entonces quería tapar eso", sostuvo el investigador en la charla telefónica, al mismo tiempo que el hombre se mostró enfurecido por su supuesto chantaje que sufrió de parte de Rocío.





"La madre me atacó fiero", dijo el muchacho sin dudas, a lo que Diego contestó: "Son muy maleducados, yo te digo esto para darte la razón a vos, porque no se entiende como alguien puede decir "devolvido" cuando es "devuelto", dijo en alusión a su novia y a la familia de ella.





Del mismo modo, el "Diez" le aclaró al investigador que su problema no era con él y hasta le ofreció que se encontraran en Buenos Aires para resolver la situación.





"Yo te pago todo y te invito a que vengas a las oficinas que tengo en Puerto Madero y ahí está Morla", dijo el jugador con el fin de que el experto se reuniera con él y su abogado, para que le contara todo lo que la joven le quiso ocultar.





Sin embargo, eso no fue todo, ya que el "Diez" se mostró rápido de reflejos, y antes de cortar la conversación, le pidió ayuda al hacker. "Te voy a dar un laburito para que me hagas, quiero que me descubras una foto de Rocío Oliva con Centurión", disparó Maradona y así dejó en claro que las dudas sobre algunas infidelidades siempre estuvieron presentes.





"Hoy si querés te la destruyo a la mina", aseguro Otero y Maradona sin inmutarse en la conversación, respondió: "Destruila donde quieras. Yo te llamo en dos días".





Aunque Rocío viajó hace unos días a Dubai para reencontrarse con Diego y ahora ambos están en pleno plan de reconquista, habrá que ver si este audio podrá o no, afectar de nuevo a la pareja.