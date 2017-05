Mansilla viaja a México aferrado a una ilusión

Llegó el momento de partir. Se van acabando las palabras y es hora de demostrar todo lo que se trabajó durante este tiempo. Después está claro, se puede perder o ganar, pero lo que no se negocia es la entrega arriba del ring.





Hoy a las 11, el paranaense Wenceslao Mansilla partirá rumbo a México donde el sábado, en el Polifórum Zamná de Mérida (capital de Yucatán) peleará,a 10 episodios, por un sueño ante el colombiano Alexis Angulo. Ese combate tendrá en juego el título Latino Súper Mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). "Con respecto a la ansiedad ya estoy nervioso desde hace unos días. Ando un poco alterado, pero lo normal previo a una pelea de éstas características que tiene muchos condimentos extras", confió ayer a Ovación, antes de viajar, el entrerriano en lo que fue uno de sus últimos movimientos en el gimnasio del Club Ministerio.





Ya pasaron dos chances en la vida deportiva y profesional de Mansilla. Perdió la corona Argentina ante Ezequiel Maderna y el cetro Sudamericano con Rubén Acosta, pero como casi todo en la vida, revancha llegó y está a la vuelta de la esquina. Con esa experiencia en el lomo, Wenceslao se preparó a más no poder. "La preparación fue muy buen y bastante sacrificada. Estuvimos, en lo posible, tratando de meter tres turnos al día. Uno con Florencio Arteaga que es mi preparador físico. Allí trabajamos ejercicios de fuerza y coordinación. Después con Roque Romero Gastaldo trabajamos la parte de boxeo alternando días en Santa Fe para guantear con chicos de los gimnasios de allá y a su vez guanteamos en Paraná con Daniel Aquino, Jesús Siminad y Franco Catena más algunos otros chicos de Ministerio, tanto amateurs como profesionales que me dieron una gran mano. Lo aeróbico y lo que es correr para las piernas lo hice de mañana o de noche dependiendo de los demás entrenamientos. Creo que vamos con una buena preparación".





Alexis Angulo, es de Colombia y tiene 20 combates de los cuales logró imponerse en 17 ocasiones por la vía rápida. Tremendo. En este sentido Mansilla fue sincero: "Al rival lo miramos, pero no fue un estudio excesivo ni nada por el estilo. Roque también lo miró. No creo que nos encontremos a algo tan diferente respecto de lo que estamos acostumbrados a pelear acá. Vamos pensando en hacer nuestro trabajo. Con Roque hablamos mucho de la tranquilidad. Tenemos que salir así y hacer nuestro trabajo sin desesperarnos. No tenemos que buscar el nocaut como sea y tampoco descuidarnos nosotros en la guardia. Hay que estar atentos más que nada a la defensa".





"Soy consciente que de ganar la pelea me favorecería mucho para mi carrera. Ganar esta sería subir varios escalones y estaría más cerca de lo que es la cima del boxeo como ir por un título del mundo o pelear en Estados Unidos o cosas así. Es el primer paso para cumplir un gran sueño. De todos modos queremos tener los pies sobre la tierra para estar tranquilos. Hicimos un buen trabajo en la previa y queremos plasmarlo el sábado arriba del ring", cerró ilusionado con la corona.





LA DE FONDO. Habrá dos peleas de título internacional el juego y en la estelar, Manuel Venado Ceballos, con récord de 12-1, con ocho nocauts, disputará el cetro latino de la OMB ante el argentino César Hernán Reynoso. "Yo le pido a mi gente que confíe en que lo que vieron como amateur y que le dio dos medallas nacionales al Estado. Se verá aún mejor el próximo sábado", dijo Ceballos, dos veces medallista de la Olimpíada Nacional a un medio de Yucatán que también anuncia la pelea de Wenceslao Mansilla.









***

El entrenador









Roque está entusiasmado. Roque Romero Gastaldo, entrenador de Mansilla de toda la vida, se mostró optimista. "La verdad que esto le viene bien al boxeo entrerriano y argentino también. De Paraná irá un boxeador al exterior a pelear y estamos muy contentos por eso. Ya está todo listo y Wenceslao se está preparando muy bien, diferente a como cuando uno se prepara para una pelea en el país. Esta es una oportunidad muy grande para él y para nosotros y por eso vamos a ir con todas las ganas".