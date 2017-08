Floyd Mayweather elogió al argentino Marcos Chino Maidana al definirlo como "una leyenda" de la actividad en desmedro de otros rivales a los que enfrentó, por caso el irlandés Conor McGregor, peleador de artes marciales mixtas, a quien venció en la madrugada del domingo en Las Vegas.





"Maidana es una leyenda del boxeo. Es un boxeador increíble Un peleador aguerrido. Me conectó fuertes golpes. McGregor me aplicó muchos golpes ilegales. Se destaca en su deporte pero no es un boxeador como Maidana y otros que enfrenté", reconoció Mayweather a ESPN.

May1.jpg









"El Chino" Maidana enfrentó en dos oportunidades a Mayweather en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En mayo y septiembre de 2014, y ambas ocasiones el estadounidense fue el ganador por puntos. Pero en la primera pelea, el santafesino lo puso en aprietos al invicto púgil de Grand Rapids, Michigan.





Fuente Mundo D La Voz