Luifa regresó a Arsenal para jugar la Superliga

El delantero de 24 años se inició en inferiores de Arsenal, donde vivió en su pensión y llegó a jugar en la Reserva "En 2013 quedé libre cuando debía firmar mi primer contrato porque el técnico de Primera en ese momento, Gustavo Alfaro, había dicho que no estaba en sus planes", expresó Galesio, que pese a eso no tuvo ningún reproche hacia el entrenador "porque cada uno tienen sus preferencias", acentuó.





Lo paradójico fue que siendo hincha de Belgrano se fue a jugar a Instituto de Córdoba, luego pasó a jugar en el torneo Argentino B con Argentino Peñarol, también de La Docta y después a 9 de Julio de Morteros, para participar en la Liga de San Francisco, en la provincia serrana.





Entonces tomó una decisión abrupta que le comunicó a su familia: "Me voy a preparar para participar en Gran Hermano en busca de otros horizontes". Así, dejó de jugar al fútbol y no solo logró entrar a "La Casa" del reality show sino que ganó el primer premio cercano al medio millón de pesos. "Aunque el premio mayor fue conocer a Ivana Icardi -hermana de Mauro, el goleador del Inter-, que participaba del reality y con la que me puse de novio al terminar el ciclo", manifestó "Luifa", que produjo un revuelo entre los simpatizantes jóvenes de Arsenal con sus primeros entrenamientos en el Viaducto. "Ivana es fundamental en mi vida porque fue quien me impulsó a retomar la actividad de futbolista y la que me acompañaba a entrenar cuando lo hacía por mi cuenta", contó Galesio.





"Reconozco que tuve propuestas para hacer teatro y TV después de ganar el reality el año pasado y hace un par de meses me ofrecieron integrar el nuevo Gran Hermano Famosos, pero rechacé todo porque lo mío es el fútbol. El mundo del espectáculo te exige cosas que no van conmigo", expresó el cordobés. Conseguido su objetivo de volver a jugar, Galesio expresó su agradecimiento al actual técnico de Arsenal, Grondona "por la confianza" de brindarle una nueva oportunidad de relacionarse con la pelota.





A propósito, sobre sus dotes de jugador, el entrenador le comentó a Télam: "Lo tenía visto de cuando estaba en la pensión del club, muestra buenas condiciones y necesito delanteros por eso pedí que lo contraten, después estará en su esfuerzo ganarse un lugar en el equipo". En los próximos días, Galesio firmará contrato junto con el hermano del ''Kun'' Sergio Agüero, Gastón Del Castillo, delantero proveniente a préstamo de Independiente.





El ex Gran Hermano tendrá la oportunidad de mostrarse en los partidos amistosos que Arsenal tiene programados este martes venidero ante Atlético Tucumán; el jueves 10 con Yupanqui; el sábado 12 con Temperley y el lunes 14 frente a Victoriano Arenas, todos a jugarse en el Viaducto.

