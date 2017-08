Lucho regresó al club que le abrió las puertas

Pasó 10 años en el rugby de Italia y llegó el tiempo de pegar la vuelta. Lucio Prati volvió al Paraná Rowing Club el último fin de semana en el triunfo del equipo frente a Los Pampas.





Ayer, el jugador nacido en Concepción del Uruguay, habló con Ovación respecto de sus sensaciones de pisar nuevamente La Tortuguita, un escenario que tantas alegrías le dio antes de su partida al Viejo Continente.









— ¿Cómo fue el regreso?

— La verdad que una alegría inmensa porque hace muchos años que estaba afuera. Volví al club que me abrió las puertas cuando salí de Concepción del Uruguay. Es mi segunda casa y volver fue una gran emoción. El sábado pude jugar y la pasé muy bien.









— ¿Qué te pasó por la cabeza a la hora de ingresar?

— Fue muy lindo el discurso del capitán. Antes de entrar al partido me mencionó y habló del orgullo de volver al Rowing porque eso es para mí. Uno se emociona, no lloré, pero se me aflojaron las piernas. Uno se emociona bastante con estas cosas.









— ¿Qué club encontraste?

— Un Rowing muy grande, con mucha gente. Creció mucho desde que me fui. La verdad que muy lindo y hay muchos jóvenes. Quedan pocos de mi camada. Un club grande,.









— ¿Qué edad tenés?

— 31.









— Tenés para más.

— Sí, hay ganas de seguir jugando









— ¿En lo deportivo qué viste?

— Yo entrené una semana, no hice demasiado aún. Estoy fresco en ese sentido, pero hay gente, staff, nutricionista, gimnasio, cuestiones que antes no existían en el club o era raro verlo en Entre Ríos. Están muchos más organizados que otros años en los que yo estaba acá.









— ¿Cómo se dio la vuelta?

— El regreso se da porque ya hace dos años habíamos hablado en un seven interno que yo pude estar, dio esa casualidad y lo jugué. Hablamos con Taincho (Daniel Carbonell, el entrenador) y de ahí se generó el diálogo con los dirigentes con Gabriel Bourdín a la cabeza. Me dijeron que cuando quisiera volver que avisara y así fue. Hablé y estamos arreglando para ver cómo hacemos con el trabajo y demás.









— ¿Metas?

— Mi objetivo es llegar a lo más alto posible. Espero hacerlo bien en la Primera y que el club se quede en la elite. Después, si la UER llama voy a estar disponible. Me gusta entrenarme y estar bien preparado. Espero llegar alto, esa es la idea.









— ¿Qué incorporaste del rugby italiano?

— Tenía 20 años cuando me fui, era muy chico. Creo que maduré mucho porque no lo era. Crecí en ese sentido y en Europa el rugby es más profesional. Uno crece en todo, en la alimentación y en la vida. No es como el amateur que come cualquier cosa, sale y demás. Tenés más disciplina.









— ¿Último club?

— Roccia Rubano









— ¿Cómo te fue?

— Los dos últimos años fueron complicados. El anteúltimo no porque jugamos para ascender de Serie. Este año se fueron varios porque cumplieron un ciclo y casi descendemos. Peleamos el descenso hasta la última fecha que logramos salvarnos.









— Igualmente eso no empaña todo el ciclo.

— No, para nada. Nos fue bien porque fue una alegría inmensa habernos salvado. Arrancamos muy mal, perdimos 8 o 9 partidos, no lográbamos salir adelante, pero eso no empañó los 10 años porque la pasé de diez, muy bien









FEMENINO. Se disputó en Universitario de Rosario, la segunda fecha de la segunda edición del Circuito Femenino de Selecciones y Entre Ríos continúa consolidándose. En sus compromisos la UER venció a Rosario, Córdoba y Santa Fe.