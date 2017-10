LPF: siguen poniendo al día la jornada 16

En tanto, a la misma hora pero en la Avenida, Don Bosco será local ante Peñarol, elenco que busca recuperar el terreno perdido. En ambos casos habrá preeliminares de Sub 20 a las 14. Esta jornada, que fue suspendida en su momento por mal tiempo, comenzó el viernes en La Floresta, donde Sporivo Urquiza recuperó el liderazgo transitorio luego de supear a Palermo por 2 a 0. Los goles de la V Azulada fueron marcados por Kevin Garay y Santiago París. Hoy, el Pingüi será local en su reducto ante un Universitario que busca seguir sumando puntos para no tener problemas con el tema del descenso. En tanto, el Salesiano intentará sumar de a tres para alejarse de los puestos de promoción ante un Tricolor que aspira a clasificarse al Torneo Federal C.





La jornada seguirá mañana desde las 16.30, donde Atlético Paraná buscará recuperar la punta en su visita al colista San Benito. En tanto, el martes a la misma hora, Instituto será local en Villa Uranga ante Belgrano. Por otra parte, en Primera División B, se completará hoy la 16° fecha con los duelos entre Sportivo Entre Ríos-Ángeles Negros y Oro Verde-San Miguel. La actividad había comenzado el fin de semana pasado con el triunfo del único puntero Ministerio sobre Ciclón del Sur por 2 a 1 y de Banfield ante Argentino Juniors por 3 a 1. Libre en esta ocasión quedará Los Toritos de Chiclana. » DENUNCIAN ROBO. El club Universitario hizo llegar su malestar a través de un comunicado en Facebook por los hechos que debieron soportar hoy en la oportunidad que su equipo de Sub 15 enfrentó a Palermo en el barrio Rocamora por una nueva fecha de la Liga Paranaense de Fútbol.





En principio, el hecho sucedió cuando algunos desconocidos ingresaron al vestuario visitante y sustrajeron elementos de las mochilas de los chicos como celulares, llaves y zapatillas. Desde la entidad de barrio Corrales se informó que se hizo la denuncia correspondiente y espera por la recuperación de lo robado. En Facebook también apareció una foto con algunos chicos identificados con los colores de Palermo dentro de la cancha con los elementos robados y una frase que decía: "Vengan a buscar los celulares al Roca manga de putos".

