Los Pumas conocen a sus rivales para Japón

El sorteo para la IX Copa del Mundo de Rugby que se celebrará el año próximo en Japón, se desarrollará hoy desde las 5 de Argentina en la Casa de Invitados del Estado de Kioto, con la presencia del entrenador de Los Pumas , Daniel Hourcade. En el sorteo, que será transmitido en directo por ESPN 2, se determinará la conformación los cuatro grupos (A, B, C y D) de cinco equipos cada uno que animarán este Mundial a desarrollarse en las ciudades de Tokio, Yokohama, Fukuhori, Higashiosaka, Fukuoka, Toyota, Saporo, Oita, Kukamoto, Kobe, Kumagaya y Kamaishi.

Los Pumas esta vez, debido al pobre desempeño que les cupo en la ventana de noviembre en la que cayeron con Inglaterra, Gales y Escocia, y sólo vencieron a Japón, estarán incluidos en el tercer copón del sorteo junto a Georgia, Japón e Italia. Esa ubicación es un duro golpe para las aspiraciones de Argentina de intentar repetir su llegada a semifinales como sucedió en el Mundial de Inglaterra 2015 ya que tendrá como adversarios a dos potencias en el grupo y sólo clasifican dos equipos para los cuartos de final.

Hoy, el seleccionado argentino conocerá con seguridad a sólo dos rivales de la Copa del Mundo de Japón, que se jugará del 20 de setiembre al 2 de noviembre, ya que los copones cuatro y cinco no tienen a sus equipos confirmados. En el primer copón estarán, tomando en cuenta el ranking mundial de la World Rugby, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda y Australia; en el segundo estarán Escocia, Gales, Francia y Sudáfrica, en el tercero Argentina, Georgia, Japón e Italia, en el cuarto Oceanía 1, América 1, Europa 1 y África 1 y en el quinto copón Oceanía 2, América 2, Ganador de playoff Oceanía 3 y Europa 2 y ganador del Repechaje.

Los ganadores y segundos de cada grupo jugarán los cuartos de final de la siguiente manera: Primero A-Segundo B, Primero B-Segundo A, Primero C-Segundo D y Primero D-Segundo C. Luego se desarrollarán las semifinales y la gran final. Los campeones de las ocho copas del mundo desarrolladas hasta ahora son los siguientes: 1987 (en Australia y Nueva Zelanda), Nueva Zelanda; 1991 (en Reino Unido, Irlanda y Francia), Australia; 1995 (Sudáfrica), Sudáfrica; 1999 (en Reino Unido, Irlanda y Francia), Australia; 2003 (en Australia), Inglaterra; 2007 (Francia, Gales y Escocia), Sudáfrica; 2011 (Nueva Zelanda), Nueva Zelanda; 2015 (Inglaterra y Gales). Nueva Zelanda.

La mejor actuación de Los Pumas fue en el mundial de 2007 cuando culminó en el tercer lugar, dirigido por Marcelo Loffreda, venciendo al local Francia, con Agustín Pichot como capitán.

***

La palabra de Hourcade









En Kyoto se realizará el sorteo de los grupos de la RWC 2019 y Argentina conocerá a los rivales de la próxima gran cita del rugby mundial. Hacia allí viajó el head coach del seleccionado, Daniel Hourcade, quien repasando la temporada anterior afirmó que "lo que teníamos que haber hecho era en noviembre y no lo hicimos bien. Ahí perdimos la posibilidad de estar entre los ocho mejores equipos, lo que nos daba una mejor ubicación para el sorteo y evitábamos dos rivales difíciles en la zona. Ahora sabemos que vamos a tener a dos equipos duros en la zona".





"Al Mundial todos llegamos en nuestra mejor versión. Por ejemplo hoy Sudáfrica puede no estar en su mejor nivel, pero Japón no hay dudas que llegará muy bien. No hay que generarse expectativas por lo que nos puede tocar. Todos van a ser rivales tremendamente difíciles y los equipos que jueguen en nuestra zona también van a estar preocupados", agregó.