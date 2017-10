Los players ya palpitan la gran cita: el Mundialito

Luciano Nóbile y Tomás Cacciabue son amigos. Luciano tuvo la idea, se la comentó a Tomás y ambos la ejecutaron. Hoy los dos son los organizadores del Mundialito de Fútbol 5 que desarrollará su tercera edición en las canchas sintéticas del Club Belgrano.





La cita es del 19 al 20 de noviembre y la competencia está reservada para chicos de 14 a 17 años. Participan 32 equipos de 5 a 7 jugadores y cada equipo representa un país en busca de increíbles premios, uno de ellos la réplica de la Copa del Mundo. Nóbile y Cacciabue pasaron por UNO y hablaron de esta espectacular iniciativa.





"Es algo que surgió de mí. Se me ocurrió hacer un torneo de fútbol para chicos porque me encanta el fútbol. Surgió la idea y tuve que buscar una persona de confianza para que me de una mano y pueda compartir esto conmigo. Tomi es mi mejor amigo, se lo dije y él desde un primer momento se comprometió a ponerse las pilas y le metimos para adelante los dos a la par. Lo hacemos por amor al fútbol", explicó Nóbile respecto de los inicios.





El torneo cumplirá en noviembre su tercera edición, y tal es el éxito que los cupos ya están agotados. "Realmente nosotros desde el primer momento supimos que era algo lindo y que se podía aprovechar y crecer, más que nada por lo que representa el fútbol como deporte. Nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien en las primeras ediciones íbamos a poder repetirlo. Ya estamos en la tercera edición y ya estamos enfocados al futuro, así que parece que es algo que va a continuar", deseó Cacciabue.





"Son 32 equipos y se juega en Belgrano de la misma forma que las ediciones anteriores. Las edades van de 14 a 17 años. El torneo comienza a las 11 de la mañana tanto el domingo como el lunes. Dura cinco horas por día más o menos. Tenemos un cronograma ya planificado donde están todos los horarios y partidos. El primer día se disputa la fase de grupos. Los 32 equipos están divididos en ocho grupos de cuatro al igual que un Mundial. Juegan partidos de 10 minutos. Después en el segundo día ya los partidos son de 20 minutos a partir de los octavos de final. Y después tenés la final de 30 minutos", repasó Luciano respecto de cómo se juega este Mundialito.





Otro dato pintoresco, más allá de la entrega de la réplica de la Copa del Mundo, es que cada equipo lleva el nombre de un país que estará en Rusia 2018. "Tratamos de respetar todos los clasificados al Mundial y le damos un poco más de folclore al torneo así que este año lo repetimos", agregó Tomi.





Respecto del nivel de juego, Nóbile no dudó: "Hay muy buenos equipos. Les cuesta a los más chicos, pero lo más grandes tienen gran nivel y algunos de ellos son federados. A los que no les alcanza futbolísticamente se divierten igual porque es un torneo muy sano. Todos lo disfrutan de la misma forma".





Por último ambos hablaron de los sueños. "Nosotros queremos seguir haciéndolo y soñamos con que en algún momento sea nacional y porqué no internacional. Además el fútbol es una herramienta de inclusión social y nosotros la queremos seguir explotando. Además que siga creciendo y que los chicos se sigan divirtiendo".





PREMIOS. El campeón se llevará una réplica exclusiva de la copa del mundo elaborada por profesionales (mismo peso y tamaño que la original), un juego de camisetas, inscripción gratuita a la próxima edición y muchos vouchers de regalo. También hay premios para subcampeón, goleador, valla menos vencida, equipo fair play y país mejor representado.