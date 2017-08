Los motivos por lo que Mariano Werner se queda afuera de la lucha por el campeonato

Partió 31º por sorteo, aunque era el mejor lugar al que podía aspirar en su tercio. En la carrera su ritmo fue frenético y ganó 12 posiciones en los dos primeros giros. Llegó a colocarse tercero y tuvo una rápida detención en los boxes que le permitió superar a Camilo Echevarría (Chevrolet).





Volvió a la pista tercero, pero por los reabastecimientos de las Chevy de Norberto Fontana y Diego De Carlo, tomó la punta y terminó ganando. "Fue una carrera desgastante por el calor y encima el auto perdió un poco de aceite. Esto es para mis sponsors que me esperaron y bancaron en mi suspensión", dijo el ganador, que por no cumplir con el 75 por ciento de la temporada, no podrá pelear por la corona más allá de que sea uno de los Tres de Último Minuto.





"Estoy caliente porque si no desgastaba mucho el auto en el inicio, con dos vueltas más podría haber peleado por la victoria", afirmó Christian Ledesma, que largó 29º y terminó segundo. El 2-3 del Chivo lo completó Fontana. "Necesitaba de este podio. Algunos dudaron de mí, pero yo siempre supe que podía estar adelante cuando me encontrara con el auto", contó el Gigante, que partió 19º y en la previa realizó una exhibición con el Benetton de F-1 que tiene el Museo del circuito.





Como se indicó en esta fecha especial se largó por sorteo, dividido en tres tercios según el ranking del campeonato 2016 y el actual. Los 15 mejores ocuparon las últimas posiciones y eso contribuyó con el buen espectáculo que hubo en la pista. Se agregó una recarga obligatoria de nafta y acá empezaron los puntos negativos del fin de semana.





El reglamento particular de la prueba tuvo dos cambios en menos de 24 horas. De 40 vueltas se redujeron a 38 el sábado y ayer a 35. Las recargas primero eran de 30 litros de nafta y luego de 40.





Además todos los autos quedaron en el parque cerrado hasta las 12 del domingo. El campeonato también tuvo novedades, pero sigue el 1-2 de Torino. Facundo Ardusso (4º) manda por un punto de ventaja sobre Josito Di Palma (12º). Ellos y Jonatan Castellano (Dodge), que terminó séptimo; Juan Manuel Silva (Ford), que finalizó décimo; y Ledesma, ya están dentro de la Copa de Oro. Pasaron las fechas especiales previstas por el TC para este año. Ahora se viene el cierre de la Etapa Regular en Concordia y ahí se definirán los siete pilotos restantes que pelearán por el título





fuente Suple Corsa

Mariano Werner desde su vuelta tras la suspensión por seis fechas por el toque a Matías Rossi en la definición de 2016, Werner se mostró en un buen nivel. Regresó en Paraná y con pole incluida, aunque no pudo capitalizar porque la sanción incluye largar último en su serie hasta la 12ª fecha. Ante su público terminó 21º, luego fue 12º en los 1.000 Km de Buenos Aires y en el circuito santiagueño llegó su segunda alegría del año (la primera fue la paternidad).