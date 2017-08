Los karts invadieron el trazado de Concepción

Hace unos meses se daba bandera verde a un ambicioso proyecto que en sus renglones rezaba tener una categoría de karting con base en el Autódromo de Concepción del Uruguay que no tenga como limitante lo económico para quien quiera sumarse, pero a la vez tener un alto nivel de competencia y orden en lo técnico y deportivo, algo que con el correr de las fechas va madurando y llevando de a poco elogios, en cuanto a la pista y la revisión técnica.





En la categoría 110 cc Escuela fue muy concurrida, atrajo muchos pequeños pilotos que eligieron KACDU para hacer su debut en karting, tal es el caso de Tahiel Rodríguez, de Concepción del Uruguay o Manuel Gómez de Gualeguaychú.





En 110 cc Promocional también atrajo a nuevos pilotos de distintas localidades, mientras tanto quienes ya habían participado han mostrado muchas mejoras, como el caso de Camila Cecchini, que de no ser por la falla de su karting en la largada podría haber peleado de cerca con los punteros. Ganó Nazareno López, seguido por Nicolás Beltrame, tercero sería Jeremías Caffa.





En 110 cc Seniors corrió en la misma final, con una categoría que promete mucho e invita a todos los pilotos de la zona que deseen incorporarse. Ganó Ayrton Mogni, seguido por Gonzalo Hausch y tercero el local Walter Ríos.





Sin dudas la gran animadora del día fue la Clase A de los 150 cc, la de las jóvenes promesas, con unidades muy veloces, y maniobras pontón a pontón desde la serie, Iñaki Gonzalez y Brisa Ramos ya marcaban diferencia sobre los demás, sin llegar entre ellos al segundo de diferencia, la primer pulseada (serie) fue para un contundente González. En la final Ramos de manera inteligente persigue y logra doblegar en las ultimas vueltas a González, a sus espaldas la lucha no era menor y un apretado pelotón lograba el aliento del público, tercero llegaría Ayrton Mogni.





La categoría 150 B no fue menos, es una de las que mas alta pone la vara en materia de competencia, con algunas caras nuevas la final transcurrió con un Alexis Dobler que mantenía la punta separado del segundo Sebastián Colombo, y el tercero Iván Sánchez que no lograban sostener el rito que proponía el líder, por detrás de ellos se desencadenaba una entretenida lucha, sobre la ultima vuelta hubo un momento de zozobra cuando en la parte superior del circuito se producía un fuerte vuelco de Franco Bonasegla,





En la categoría 150 C y D corrió de manera conjunta, las categorías con los pilotos más grandes y experimentados contó con algunos regresos y sumó algunos nuevos, Sebastián Colombo ganó en Clase C, pese a tener record de vuelta Walter Montañana no lo pudo alcanzar y se quedó con el segundo puesto, tercero fue José Francia, que también le alcanzó para ser ganador en clase D y segundo fue Eduardo Dobler, Tercero el debutante de Colonia Elía Armando Cleppe.