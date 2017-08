Los hermanos sean unidos

Los hermanos Pividori formaron parte del plantel de Ciclista que se metió en las semifinales del Campeonato Argentino de Clubes U19 tras ganar el fin de semana el Cuadrangular de forma invicta ante Zaninetti de Concepción del Uruguay, San Martín y Regatas de Corrientes. Franco nació el 8 de diciembre de 1998 y Lautaro nació el 10 de agosto de 2001.

Ambos comenzaron a jugar al básquet en Paracao y lo hicieron juntos en Mini en 2010, a pesar de la diferencia de edad. Luego, el mayor, continuó su carrera en Quique (2014) y hace dos años se sumó a Ciclista. Mientras que Lauty siguió en el club del sur de la ciudad y este año se incorporó al Verde para volver a jugar juntos.

"Cuando este año Lauty decide cambiarse, no solo era la alegría de dar un saltito en su carrera, sino que además significaba volver a jugar juntos. Encima este año se nos da salir campeones de la Liguilla y recuerdo que el día que ganamos la final le dije, jugamos juntos y somos campeones, qué más podemos pedir, más nada", contó Franco. Y recordó cuando a los 13 años jugó el cuadrangular final de la Liguilla con Paracao y su hermano menor "era una petaca" y lo iba a ver. "Él era chiquito y me iba a ver y cuando estábamos por entrar a la cancha le redordé eso y se me pone la piel de gallina", señaló visiblemente emocionado.

"Me emociona mucho jugar con mi hermano, confío mucho en él, hasta para darle la pelota. Eso me ayuda mucho a estar tranquilo dentro de la cancha, me corrige y me da la palabra justa, sobre todo en este tipo de torneos en los que él tiene más experiencia", contó el hermano menor.

Al mismo tiempo contaron que también existe "la mala" de compartir la cancha con un hermano. "A veces pasa que te peleás y después te tenés que ver en la comida, a las dos horas, y no querés ni levantar la mirada, ja", mencionó el jugador que viene de vestir la camiseta de la Selección Argentina U15. En tal sentido Franco contó, entre risas una infidencia en la habitación. "Después del partido con Regatas estábamos acostados y mientras miraba el celu me dice 'cómo te cagué a puteadas hoy, te las mandaste a todas".

La llegada de Lautaro a Ciclista resolvió el trastorno familiar de tener que repartirse para verlos cuando los horarios se interponían, o atravesar la ciudad en cuestión de minutos cuando uno jugaba un par de minutos después de que terminaba el otro.

"Mi viejos están recontentos porque antes iban a ver a Ciclista y al rato a Paracao y muchas veces se les complicaba. Ahora alientan por sus hijos y no se cambian la camiseta", relató Lauty.

EL CUADRANGULAR. Ambos confesaron que tenían "la confianza" de que iban a clasificar, pero reconocieron que no de la manera que lo hicieron. Sobre todo ante el otro representante de la provincia.

"Jamás nos imaginamos pasar de manera invicta, sobre todo con la autoridad con la que ganamos el último partido. Contra San Martín jugamos un gran primer tiempo y luego nos caímos y contra Regatas jugamos de regular, para malo; pero bueno, el domingo era la revancha y desde que fuimos a tirar al aro a la mañana estábamos pensando en que le íbamos a ganar a Zaninetti. No pensábamos ni en el resultado ni en las posibilidades de clasificar. Y llegamos y ese domingo dijimos 'no solo le vamos a ganar, sino que lo vamos a hacer por 20'. Entramos a la cancha y desde el minuto cero le marcamos la cancha. Ellos son un equipazo, pero los apagamos", confesó Franco sobre los tres partidos que disputaron en el estadio de calle Santiago del Estero.

Por su parte, Lautaro comentó que a medida que se fue acercando el fin de semana "se fueron los nervios y la ansiedad" y analizó el panorama con optimismo. "¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen un club en la Liga Nacional y algunos cobran. Pero adentro de la cancha no las hay y nosotros jugamos por amor propio y eso creo que te potencia. Adentro de la cancha estoy jugando con mis amigos y eso es impagable. Somos un grupo bárbaro y eso nos dio confianza", remarcó el base.





ANIMARSE A MÁS. Los hermanos confesaron que luego del triunfo ante Zaninetti, Pedro (Ayala) los juntó en una habitación y les preguntó "¿Qué quieren ahora?". "La respuesta fue homogénea: Hexagonal Final", mencionó Franco.

La idea de Ciclista es estar en la definición y para eso se preparan "pasito a pasito, como Mostaza".

"Primero será Argentino o el equipo que sea. Nosotros nos subimos a un barco y será muy difícil que nos bajen", expresó de manera contundente el más experimentado. "En la zona tenemos a los dos mejores terceros, y eso es una ventaja para nosotros. Zaninetti, que ya lo conocés, y Argentino, que por lo que vimos no le fue tan bien en su grupo. Y después está Libertad de Sunchales que es un buen equipo, pero no deja de ser como Regatas y San Martín", analizó el más pequeño.

Más allá de los resultados inmediatos y la profesión que uno elija, ambos se ven dentro del básquet en su futuro. Franco comenzó la Facultad, pero tiene claro que "adentro o afuera de la cancha, mi mundo es el básquet". "Voy tranquilo y no me saco la cabeza como no lo hice a los 15 años, si a fin de año si aparece una posibilidad, se estudiará", sostuvo Franco.

En tanto Lautaro, quien viene de disputar la gira por Europa con la Selección Argentina, manifestó que "por suerte" es chico y todavía tiene tiempo para pensar. "Estoy en cuarto año de la Secundaria y mi idea es terminar la escuela acá si es posible. Por ahora estoy tranquilo", declaró.









EL EQUIPO. El plantel de Cilcista que logró la clasificación a las semifinales estuvo integrado por: Enzo Passadore, Juan Cruz Scacchi, Juan Planas, Manuel Racca, Franco Varela, Nahuel García, Emiliano González, Ariel Irigoitia, Francisco Frávega, Leandro Chorvat, Franco Pividori, Lautaro Pividori. DT: Pedro Ayala.









LA SEMIS. Ciclista y Zaninetti se medirán en la próxima instancia a disputarse del 1 al 3 de setiembre con Libertad de Sunchales y Argentino por la Grupo A. Los dos mejores equipos se meterán en el Hexagonal Final. Hoy se conocerá dónde se disputará y Ciclista volvió a presentarse para licitarlo.