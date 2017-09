Lombardi: "Es la Superliga de los equipos grandes"

El ojo clínico del DT del Matador hace que muchas veces busque jugadores en lugares que otros no miran: "No es fácil buscar y lo más complicado es encontrar. De acuerdo a los conocimientos que uno tiene y por suerte conseguí los jugadores que necesitaba", manifestó. De las expectativas que deposita en su renovado Tigre, dijo: "Arrancamos mal porque terminamos goleados por Vélez en un partido que deberíamos haber estado ganando en el primer tiempo y contra Chacarita nos empatan faltando dos minutos con un tiro libre de 40 metros. No sé si vamos a pelear cosas importantes, pero confío en que vamos a andar bien. Debemos estar preparados para todo". Caruso tiene bien analizado a Patronato: "Como cada equipo varía de acuerdo a cómo se conforma. Con Lemos y Quiroga tiene potencia. No es lo mismo que juegue Andrade o Sosa en la defensa porque tienen velocidades diferentes. No creo que realice muchos cambios en un equipo que viene de ganar. Tanto Ribas como el Chelo -Guzmán- entraron bien y pueden estar de movida". "Creo que tanto Patronato como para Tigre es difícil el armado de los equipos. Primero porque no es fácil encontrar tantos jugadores para competir en Primera División; en Tigre me quedaron seis jugadores de la temporada anterior. Traje 27. Establecimos un récord en entrada y salida de jugadores, pasa que en inferiores no veía los jugadores que necesitaba- Si en el club me preguntan ¿querés dos jugadores de 500? No; traeme 10 jugadores de 10. Hay que ver quién quiere venir a Tigre e imagino que en Patronato debe suceder algo similar. Cada uno se la rebusca como puede", afirmó.





El coach que registra recorrido en distintas categorías del país marcó sus diferencias con la Superliga: "Es un torneo de beneficia a unos pocos; es la Superliga de los grandes. Hay ventajas económicas que repercuten en lo deportivo, pero bueno, el resto debemos apelar al ingenio para tratar de complicarlos", admitió.









Con respecto al panorama que tiene la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia, opinó: "No hay que estar tan preocupados como muchos quieren hacer creer. No me cierra lo de llevar el partido con Perú a la cancha de Boca, salvo que la hayan hecho redonda a la cancha, no cambia nada. El público de la Selección no es el mismo que el de los clubes. Si querían cambiar la hubieran llevado a Rosario o Tucumán. Además los jugadores de selección están acostumbrados a jugar con público en contra. Lo ideal sería poner a los que mejor están. Igual, no imagino un mundial sin Messi, es mucha la plata que hay en juego; no me cierra. Sobre la convocatoria de Mauro Icardi, expresó: "Me da lo mismo; Benedetto está en un momento brillante y encima se va a jugar en cancha de Boca. Yo llamaría a Pavón y Benedetto y colocaría por detrás de ellos a Messi".









Muchos lo ven como un personaje dentro del fútbol . Se toma o se deja; sus dichos escapan a las medias tintas y siempre dejan tela para cortar. En la antesala de la disputa del partido que marcará la apertura de la tercera fecha de la Superliga entre Tigre y Patronato, Ricardo Caruso Lombardi dialogó con la 97.1 La Red Paraná. El DT del conjunto bonaerense dejó en claro que el nuevo certamen del fútbol argentino beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría: "Es la Superliga de los equipos grandes", disparó.