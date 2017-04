Lo durmieron al inicio y le cantaron las cuarenta

El partido de Echagüe no era el de anoche. Y tampoco lo será el que afronte mañana con San Lorenzo. Quizás algo, sí, el sábado ante Boca. Lo clave pasará cuando afronte la serie por la Permanencia. Ni más, ni menos. Claro que en este camino de nueve partidos finales para que se vaya la serie regular sirve para que el equipo llegue afinado de la mejor forma para poder sostenerse dentro de la Liga Nacional. Por eso el partido de anoche, y como ha repetido en varias oportunidades, debe quedar en el olvido y hacer borrón y cuenta nueva. Fue derrota en el estadio Luis Butta (con muy poca gente) ante Bahía Basket por 91-75.





El AEC necesita blanquear la mente y reinventarse para tratar de tomar otra fisonomía. Encima las lesiones son un karma y se extraña horrores a Gervasoni Solano. Es el conductor natural de este equipo y aporta puntos, cosa que no tiene en el resto de la plantilla. Además no contó con Matías Nocedal y aguarda aún por el recambio del cortado Brandon Davis (sería un 2/3). Para un plantilla como Echagüe, que ayer alcanzó la derrota número 40 (con tan solo 8 triunfos) es mucho. Necesita de todo su potencial para pelear un partido. A pesar de la altura de la competencia, Echagüe tiene que reconstruirse con lo que tiene.





Echagüe tuvo un mal arranque y esta situación empezó a pesar en el desarrollo del partido. Es que el 0-6 en contra en los primeros minutos era una radiografía de lo que pasaba en cancha. El cinco inicial que plantaba Ignacio Barsanti en su vuelta como DT principal tenía variantes. Estaba Buemo, por ejemplo, que no había sido considerado por el cortado Najnudel en varios partidos. Al local le costaba encontrar un referente en ataque porque no había un goleador nato y que se cargara el equipo al hombro. Y todo eso fue negocio de la visita. Se fueron sucediendo los parciales (5-15) y en los bahienses se empezaban a lucir casi todos los jugadores. Convertía la mayoría en una demostración de juego colectivo que el AEC no podía replicar de ninguna manera. El castigo fue perder el primer cuarto 13-24. Desde ahí, lo que hizo Estudiantes fue trabajar el partido con inteligencia para aguantar el margen que lo llevara al triunfo. Supo contestar todo tipo de réplica y enfrió el partido cuando la situación lo ameritaba. Tuvo además en Lucio Redivo (28 puntos, 4 de 8 en triples) a un jugador intratable. Encima que las cosas no le salían en el dueño de casa, Carlos Buemo salió en el tercer cuarto por una torcedura de tobillo izquierdo. Con la bronca a cuestas, Echagüe está viajando a Buenos Aires para enfrentar mañana al Cuervo y el sábado a los Xeneizes, en lo que sería una previa de la serie por permanecer.













***

Echagüe (13)(36)(56)(75)

Baeza 16 Caracter 15 Buemo 11 Uranga 11 Ayarza 13 (FI) Zustovich 6 Stucky 3 Barroso DT: Ignacio Barsanti.













Bahia basket (24)(45)(73)(91)

Fjellerup 7 Levy 6 Fernández 9 Redivo 28 Johnson 16 (FI) Blocker 6 Filippa 5 Corvalan 10 Ramos 4 DT: Sebastián Ginóbili.









Árbitros: Daniel Rodrigo-Julio Dinamarca.

Cancha: Luis Butta.













***

Programa





Para hoy. Ferro Carril Oeste (32-16), nuevo líder de la zona Sur, recibirá hoy a Peñarol de Mar del Plata (19-31), en la recta final de la etapa clasificatoria, previa al ingreso a la serie de playoff. El encuentro se jugará desde las 21 en el gimnasio Héctor Etchart. Además, San Martín de Corrientes (34-14), líder de la Conferencia Norte, visitará desde las 21 a Argentino de Junín (25-23). El resto: Atenas de Córdoba (19-28)-Quilmes de Mar del Plata (22-26), a las 21.30; y Quimsa (24-26)-Regatas Corrientes (30-18), a las 22.













***

Marín: "Tenemos seis finales"



El Club Estudiantes Concordia marcha en la segunda posición de la Conferencia Norte con un record de 34 victorias y 16 derrotas en un total de 50 partidos, detrás de San Martín de Corrientes que posee 34 triunfos y 16 encuentros perdidos en 48 juegos disputados.

Sobre el presente del Verde, Federico Marín comentó: "El equipo está bien, aprovechando el descanso que nos dio Hernán (Laginestra), además de trabajar de lleno con los extranjeros porque desde que llegaron no pudimos hacerlo por la seguidilla de partidos que tuvimos".

Asimismo agregó: "Nos tenemos que conocer bien y que vean lo que quiere Hernán, y nosotros también conocerlos a ellos más profundo y ellos a nosotros". Subrayó: "Será una buena semana para incluirlos en el equipo y que el plantel pueda estar en buena forma para los partidos que nos quedan de local". El capitán se refirió al fervor de la gente y la ilusión que genera en sus hinchas el presente que vive Estudiantes. Al respecto remarcó: "No queremos apresurarnos con el fervor de la gente ni tampoco dejarnos llevar, hay que seguir pensando en el hoy, entendemos que la gente se ilusiona y que los televidentes nos pongan en un lugar donde al principio no nos tenían".

En este sentido aseguró: "Tenemos los pies sobre el suelo, trabajamos día a día de la mejor manera y vamos paso a paso, después el tiempo dirá para qué estamos. De esta manera podemos llegar a conseguir cosas importantes y lo que podamos ir logrando".

Sobre los próximos compromisos que tendrá Estudiantes, Federico Marín afirmó: "No tenemos que aflojar un segundo, tenemos que seguir comprometidos y con humildad y eso estamos haciendo, ya pasó Bahía y ahora viene Ferro, un equipo que está pasando un buen momento y que pelea cosas importantes en su zona". Subrayando: "Tenemos seis finales que se viven como un playoff".