Lo asesinó a los 15 segundos con una mortal patada giratoria

La pelea duró sólo 15 segundos. Brando Mamama, competidor de Artes Marciales Mixtas en el peso paja de Indonesia, "asesinó" a su rival, Adi Paryanto en la final del torneo.

El luchador no tuvo piedad con su contrincante y después de medirlo unos segundos le metió una terrible patada que desmayó a Payanto. No contento con esto, y ya con su rival desmayado en el piso, le colocó una piña que no hizo más que alargar el sueño eterno.

Fue tal la violencia del KO que mientras Mamama festejaba su rival seguía en el piso "durmiendo".El festejo se alargó para varios minutos y Paryanto no se movía. Lo médicos del evento lo tuvieron que atender dentro del octágono.