"Lloré cuando supe que el Barcelona me quería igual tras lo de Chiellini"

"A veces, miro fotos y vídeos de aquellos días en que permanecí encerrado en un gimnasio mini de diez por diez con Juanjo [Brau] buscando lugares para ir a correr sin que te descubra la prensa... Lo pasé mal. Delfina veía jugar al Barça y preguntaba: '¿Papi, por qué no estás vos con ellos?'. Le expliqué la situación, sin mentirle, para que la digiriera".

Autocrítica por la Champions

"Ver las semifinales por la tele duele, sinceramente. Por la calidad que tenemos, desde el portero al último suplente, por lo que somos como equipo y por lo que hemos logrado hasta ahora. Pero hay que hacer autocrítica. Debemos ser conscientes de que con eso no se gana. Se gana dentro de la cancha, sin cometer errores".

Su relación con Messi

"Conviviendo con él, he visto que es muy difícil y hay que entenderle y comprenderle. Por lo que me ha demostrado dentro y fuera del campo, es admirable".

"Es el sueño de cualquier número nueve tener a los dos mejores del mundo. Hay partidos cerrados que los abren ellos y marcan la diferencia. Soy un privilegiado. Son espectaculares por su forma de ser dentro y fuera del campo".

"Uno pega y a uno le pegan"

"Se me ha criticado algún manotazo que he largado, algún pisotón y yo nunca jamás salí a hablar de un rival que me pegara a mí. Son las reglas del fútbol que pasan ahí adentro. No la puedes tomar con nadie. Uno pega y a uno le pegan. Pero estoy orgulloso de mi carrera por todo lo que viví, repito".