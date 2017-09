Leonardo Morales nació el 11 de abril de 1991 en Villa Urquiza. Comenzó a jugar al fútbol en la escuelita de fútbol de Boca del pueblo cercano a Paraná como delantero. Luego compitió en los Torneos Libres hasta que llegó al Torneo de Paraná Campaña para defender la camiseta de Tabossi donde fue campeón en 2011. En el medio trabajó de albañil y fue guardavidas en la playa de la Villa. Belgrano de Paraná puso los ojos en el marcador de punta y lo sumó a sus filas en 2012. Con el Mondonguero salió campeón del Torneo de la Liga Paranaense en tres oportunidades. Luego disputó dos Torneos Federal B, donde llegó a la definición. Debutó en la quinta fecha del primer torneo. En 2015, a base de sacrificio y condiciones, continuó su carrera en Atlético Paraná donde jugó la Primera B Nacional y anotó dos goles. Este año Patronato lo sumó al plantel de Primera División, donde buscará cumplir el sueño de llegar a la máxima categoría.





—¿De qué equipo sos hincha?

—De River por mi familia. Desde mi abuelo para abajo son todos de River.

—¿Un técnico?

—El técnico que marcó fue el Indio Ortiz en Atlético Paraná. Porque me dio la continuidad y la confianza que todo jugador necesita.

—¿Una cancha?

—De las que jugué La Paternal de Argentinos Juniors y me gustaría jugar en el Monumental de River Plate.

—¿Un mundial de fútbol?

—El de Brasil 2014 por todo lo que pasó.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Al Pity Martínez por la calidad que tiene.

—¿En una de esas te lo cruzás en la cancha?

—Apunté al sueño que tal vez se puede llegar a cumplir.

—¿Un equipo que integraste?

—El de Tabossi en 2011 porque salí campeón y fue el primer título para el pueblo y como yo soy de un pueblo ver la alegría de la gente me emocionó mucho.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—No he compartido muchos vestuarios, pero el que me marcó mucho fue Pablo Migliore en Atlético Paraná por lo que significó en su carrera.

—¿Un viaje?

—A Mendoza cuando debuté con Paraná en la Primera B Nacional.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El que le hice a Chicago porque me había mandado una macana en el primer gol y me desahogué con el empate.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Luciana Aymar, Diego Armando Maradona, Emanuel Ginóbili, El Chino Maidana y Juan Martín Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—No sé si es lo mejor, pero creo que hacer asados.

—¿Qué cosas te sacan?

—Fracasar. Que no me salgan las cosas que me propongo.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Cualquier cosa mientras que no esté en mi día loco, je.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una zapatillas para entrenar que eran malísimas.

—¿Cocinás?

—No, muy poco.

—¿Una comida?

—El asado y el pescado puede ser también.

—¿Te gusta pescar?

—No soy buen pescador, pero me gusta ir al río a tirar la caña y estar al lado.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

—La gaseosa.

—¿Qué música escuchás?

—Cumbia.

—¿Una banda?

—Damas Gratis.

—¿Una ciudad?

—Buenos Aires.

—¿Un lugar para vivir?

—Villa Urquiza, no cambio el pueblo por nada.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—España.

—¿Qué cosas te seducen?

—El verano, me gusta mucho el verano.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Enrique Atilio Morales. Fue el que me ayudó desde chico con el fútbol y hoy por hoy le agradezco todo. Y el otro mi hermano, Cristian.

—¿Laburaste con él?

—Sí, cuando no tenía laburo hacía changas con él.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Norma Cabrol. Antes me enojaba porque ella quería que estudie y yo quería irme a jugar a los campeonatos y hoy le agradezco haber podido terminar la Secundaria.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Soy muy familiero, así que el de mi abuela Julia.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo uno nomás. No soy de mandar personalmente. Hoy tengo plantel 2017-20018, el de ahora de Patronato

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—Y como hincha de River Plate, el de Leonardo Ponzio. Un referente.

—¿Si te toca enfrentar a River vas a ir por esa camiseta?

—Si me toca voy a tratar de hacer lo mejor para Patronato. Y después veré qué se puede lograr.

—¿Una media al menos?

—Lo que sea.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Solo uso facebook.

—¿Qué pondrías en tu perfil de la red social sin inhibiciones?

—Mi frase preferida. Todo esfuerzo tiene su gran recompensa.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Y es algo muy especial para mí. Me gustaría tener una selfie con los familiares que ya no tengo y no pudieron ver lo que hoy me toca vivir.

—¿Un sueño?

—Jugar en Primera División en Argentina.