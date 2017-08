Leo Morales está al caer y el punta... lejos

Cuando nadie lo mencionaba ni siquiera como posibilidad, Ovación lo anticipaba. Bajo el título de "No sabe nada pero lo quieren de Patronato ", UNO adelantaba el pase de Leonardo Morales de Atlético Paraná al Rojinegro para ser parte del plantel que afrontará la participación en la Superliga de Primera División A.





El nativo de Villa Urquiza espera culminar su participación con el Decano en la B Nacional –el domingo ante Santamarina de Tandil–para cruzar la vereda y ponerse a disposición de Juan Pablo Pumpido.





El crecimiento vertiginoso del Leo es lo más parecido a un sueño irreal. Un jugador que jamás fue integrante de planteles de inferiores: "De chico jugaba para divertirme en Boca de Villa Urquiza. Hasta que un día en un torneo libre me vio un amigo –Pety Altamirano– y me dijo que porqué no jugaba en el club", comentó en Club 9.





A partir de su arribo al Mondonguero los pasos dados fueron agigantados. De jugar Liga Paranaense y Federal B en el Blanquiceleste pasó al Gato para competir en el principal certamen de ascenso del país.





En un par de días más su destino será la elite del fútbol nacional. "Quiero adaptarme rápido al grupo y después pelear por un lugar entre los titulares", afirmó.





En Patronato lo llevan como una apuesta; le tienen fe y él también.





OTRO LATERAL. Las tratativas para contratar a Rodrigo Arciero están avanzadas, restan detalles mínimos para mencionarlo como nueva incorporación Santa. Para el lunes se lo espera para que estampe la firma y se sume al trabajo.





NO PIENSA EN EL DESCENSO. Su nombre sonó con antelación, pero su llegada a Patronato se demoró más de lo pensado. Desde el miércoles trabaja con sus nuevos compañeros a las órdenes de Juan Pablo Pumpido en la puesta a punto de cara a la Superliga de Primera División A que se iniciará el fin de semana del 18 de agosto. El objetivo que se plantea es la lucha por la permanencia, pero el no piensa en eso, desparrama ilusión y apunta más arriba: "No pensamos en el descenso y estoy seguro de que vamos a dar pelea", manifestó Luca Sosa en declaraciones efectuadas a La Cábala.





Al definir sus cualidades como jugador, explicó: "Me considero un central, me gusta salir jugando y rápido. Pero lo más importante es aportar al objetivo de todos, que es sumar para el grupo, que es lo fundamental".





Previo a su arribo el ex-Huracán mantuvo diálogos con Pumpido, quien insistentemente le remarcó el interés en contarlo bajo su mando y la propuesta futbolística de Patrón: "Hablé con el técnico y me interesó. Vamos a hacer las cosas y nos vamos a armar para dar pelea, no pensamos en el descenso, sino en el día a día, el partido a partido y dar lo mejor de nosotros", remarcó.





Al explicar la tardanza de su arribo a la capital entrerriana, dijo: "Se atrasó mi llegada porque Nadur me quería retener, pero ya estoy contento de estar acá. Me recibieron todos muy bien y estoy feliz". Luego agregó: "Tenía todo arreglado, solo faltaba su ok, pero a último momento no quería que venga porque es un rival directo, pero mis ganas estaban".









***

El delantero









Tarragona no vendrá al Santo. La contratación de un delantero para cubrir la vacante que originó la salida de Fernando Telechea es una prioridad en Patronato. A las dificultades que surgieron para contratar a Ismael Blanco por sus altas pretensiones económicas, se agregó ayer que la chance de que llegue Cristian Tarragona se cayó ya que jugará en el La contratación de un delantero para cubrir la vacante que originó la salida de Fernando Telechea es una prioridad en Patronato. A las dificultades que surgieron para contratar a Ismael Blanco por sus altas pretensiones económicas, se agregó ayer que la chance de que llegue Cristian Tarragona se cayó ya que jugará en el fútbol mexicano.