Lencioni: "Nos falta crecer, pero vamos por ese camino"

Ovación. Fue tan injusto como increíble, es por eso que la bronca de todo Atlético Paraná persiste. Es que el equipo superaba a Defensores de Pronunciamiento con argumentos suficientes para obtener el primer triunfo en la Zona 3 del Torneo Federal A. Pero un descuido en la última jugada se pagó con un gol en el arco propio, para que sea empate y surja la desazón porque la primera victoria no llega. Pablo Lencioni, que marcó el gol Rojiblanco y tuvo un buen rendimiento se lamentó por los dos puntos dejados en el camino, pero a la vez remarcó la mejoría en el andar colectivo. "Hubiese sido importantísimo ganar ese partido que parecía nuestro. Se manejó bien la pelota, se tuvo paciencia, pero sufrimos mucho cada desconcentración que tenemos", manifestó el mediocampista a

Después del tanto que lo adelantó en el tanteador, el Decano acumuló situaciones como para liquidar el pleito. No cerrarlo fue un pecado que pagó caro: "En los 90' fuimos muy superiores al Depro. Era el partido indicado para ponerle punto final a la racha adversa y darle una alegría a la gente que nos sigue acompañando. En el primer tiempo fuimos los que propusimos, llegamos claro y sacamos la ventaja. En el segundo tiempo, el rival la tuvo un poco más pero sin inquietarnos. Tuvimos muchas posibilidades para marcar el segundo gol, pero fallamos y lo pagamos muy caro", analizó.

Finalizado el encuentro hubo reproches entre los propios jugadores del Gato, ante ello, Lencioni descartó egoísmos entre los componentes del plantel: "No hay nada de eso. Los goles que se malograron es porque el que definió tenía la certeza de que iba a convertir, que hacía lo mejor para el equipo. Hay que ver lo positivo y saber que se hizo el mejor partido de local. Por le control y precisión con el balón, por las chances de gol que tuvimos y no se venían generando. La bronca es que no se ganó. Tuvimos chances de liquidarlos y no lo hicimos".

Para salir del mal momento, Lencioni considera que hay un factor que es fundamental: "Hay que estar bien de la cabeza. El campeonato es muy duro, con buenos equipos como rivales. Nos falta crecer como equipo, pero vamos en camino. Hay muchos jugadores nuevos y otros tanto lesionados. Son factores que complican, pero insisto manteniendo el nivel que tuvimos con el Depro vamos a salir adelante. Se jugó, se metió y creo que por ahí pasa la cuestión", afirmó.

Sobre el efecto psicológico que genera la seguidilla de resultados negativos –10 encuentros sin éxitos–: "Obviamente que no conseguir resultados genera desconfianza, pero más allá de estar últimos en la tabla mostramos que tenemos ganas, que queremos salir del fondo y subir en la tabla", sostuvo.

Atlético Paraná jugará mañana de visitante ante Central Córdoba –segundo en las posiciones–. Santiago del Estero, es un lugar en el que los últimos tiempos el Deca obtuvo buenos dividendos: "Central Córdoba es un gran equipo, con muchos jugadores de experiencia. Será otro partido, otra historia", concluyó.









SE BAJARON DOS

Dos bajas sufrió el plantel de Atlético Paraná en las últimas horas. Desde el sábado no concurren a los entrenamientos Alexander Hollman y Leandro Ramos. El defensor –con pasado en Patronato– había llegado como refuerzo de Atlético María Grande y volvería a dicho club.

El volante había sido promovido desde el plantel liguista de la entidad del barrio San Martín y se desconoce su futuro.





Formación

Un solo cambio ante el escolta. Con la novedad de la vuelta de Alexis Ekkert por Gerardo Corvalán, Atlético Paraná viajará hoy al mediodía para visitar mañana, desde las 22, a Central Córdoba de Santiago del Estero por la octava fecha, en la Zona 3, del Federal A. La vuelta del diamantino será el único cambio en el conjunto de Cervilla que formará con: Abraham Rearte; Martín Galli, Diego Reynoso, José Albornoz, Maximiliano Piris; Julio Illanes, Matías Carabajal, Pablo Lencioni, Ekkert; Nicolás Ledesma y Enzo Noir.