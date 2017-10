Le prenden velas a San Blas por Cáceres

La derrota ante Talleres de Córdoba dejó el dolor lógico de un resultado adverso y la preocupación por un nuevo lesionado. Los domingos por la mañana y el minuto siete no son buenos para Patronato . El día indicado de la semana y en el mismo momento cayó ante San Martín de San Juan por la Superliga y también a Abel Peralta por espacio de dos meses, como mínimo. En Córdoba interrumpió la serie de tres triunfos consecutivos y además vio como prematuramente Blas Cáceres dejaba el campo de juego a partir de una afección física. "En principio tiene un dolor muscular", aseguró el doctor Juan Hermida ante la consulta de Ovación. "Mañana –por hoy– le vamos a efectuar una ecografía para saber bien qué es lo que tiene", agregó.





En el Universo Santo prenden velan y ruegan que no sea un desgarro lo del volante. De ser así pondría en duda o prácticamente descartaría su presencia en el partido del 15 de octubre, desde las 20.05, ante Boca Juniors en el Presbítero Bartolomé Grella.





Hay que recordar que Martín Rivero también padece la misma afección y en el día a día se analizará la posibilidad de que sea de la partida contra el puntero del campeonato.





El plantel Rojinegro retomará hoy desde las 9.30 los entrenamientos en La Capillita y cumplirá con una rutina de trabajo hasta el viernes. Hasta el momento no se mencionó la posibilidad de disputar un amistoso.





LA SENSACIÓN DE VOLVER. Después de casi 10 meses –17 de diciembre de 2016 ante Atlético Rafaela fue su última actuación por los puntos– volvió ponerse la pilcha de jugador de manera oficial. Un problema lumbar exigió una intervención quirúrgica que lo transformó es un espectador más de Patronato. Más allá de que estuvo en el banco de suplentes, no tuvo mucho que esperar para saltar a la cancha el domingo frente a Talleres de Córdoba. Matías Garrido volvió, se calzó la Rojinegra y volvió a sentirse un futbolista profesional. "Lo más importante es volver a jugar", manifestó el sanjuanino en la retirada del ex-Chateau Carreras.





El mejor andar de la T afectó a la Ardilla y todo el conjunto Santo: "Me costó entrar en partido porque como a todos nos tomó por sorpresa la lesión de Blas –por Cáceres–. Después con el paso de los minutos me fui sintiendo mejor. Sé que me falta y que tengo que seguir sumando minutos. No es lo mismo jugar en Reserva o en las prácticas que en un partido por los puntos", consideró.





Al analizar el revés frente al Tallarín no difirió en demasía con las apreciaciones de sus compañeros: "Coincido con mis compañeros y el cuerpo técnico de que Talleres nos ganó muy bien. La idea que teníamos de ser un equipo corto contrastó con la movilidad de Talleres, que nos complicó y nos superó en todas las líneas. Talleres conoce muy bien sus virtudes y las supo explotar de buena manera", consideró.





En la prosecución de su examen del cotejo del quinto acto de la Superliga, el sanjuanino sostuvo: "Cuando recuperamos la pelota el arco rival nos quedó muy lejos; fuimos un equipo largo y eso fue un mérito más de Talleres, que repito fue un justo ganador".





El fixture impone la inevitable llegada de Boca a la Comarca Santa: "Todos saben lo que es Boca y lo que representa; nadie va a descubrir nada. Tiene muy buenos jugadores, pero vamos a trabajar en el receso de dos semanas para encontrar la mejor forma de neutralizarlos y llevarlos a que hagan el partido que más le conviene a Patronato", cerró.













***

La reserva









Patronato perdió por goleada. Humillante e inesperada fue la derrota que sufrió ayer por la mañana la Reserva de Patronato. En cumplimiento de la quinta fecha cayó ante Talleres de Córdoba, en La Boutique, por 7 a 1. El conjunto de Martín De León venía de superar 3 a 1 a Atlético Tucumán. Por su parte el elenco cordobés venía de golear en el capitulo anterior. Su víctima había sido Chacarita Juniors al que le propinó una paliza de 7 a 0. Los 14 goles en dos partidos reflejan el poderío ofensivo de la T.













***

Atlético viaja con la Pulga



Luis Pulguita Rodríguez fue incluido por el entrenador Ricardo Zielinski en la lista de futbolistas de Atlético Tucumán que viajarán hoy a Salta para enfrentar a Sarmiento de Junín, por los octavos de final de la Copa Argentina , y junto con el regreso de Cristian Villagra y la ausencia por lesión de Mauricio Affonso, son las novedades del equipo que buscará igualar su mejor actuación en la competencia.

El Pulguita se retiró lesionado en el cotejo de la Superliga disputado el 22 de agosto, en Paraná, cuando Atlético perdió con Patronato, 2-1, y por ese motivo no estuvo presente en el partido del viernes, contra Belgrano, que finalizó igualado sin goles.

Se especulaba en principio que el simoqueño iba a volver en el partido de la sexta fecha de la Superliga, contra River , el 15 de octubre en el Monumental, pero ante la lesión de Emanuel Affonso y la falta de definición que mostró el equipo frente a los cordobeses, Zielinski decidió adelantar su regreso e incluirlo en la delegación que viajará mañana a Salta, donde el miércoles, a las 21.10, enfrentará a Sarmiento.

OTRO LESIONADO EN TIGRE. El mediocampista Javier Iritier se suma a la nómina de jugadores lesionados en el plantel de Tigre y estará un mes aproximadamente fuera de las canchas. De acuerdo al parte suministrado por la entidad de Victoria, el volante, está afectado por un esguince de rodilla izquierda. Iritier, que se lesionó el domingo en el compromiso ante River Plate (1-1), deberá permanecer -al menos- 30 días al margen de la actividad.

El director técnico Ricardo Caruso Lombardi debe afrontar una verdadera enfermería para preparar el encuentro del sábado 14 ante Racing, en Avellaneda, por la sexta fecha. Es que el mediocampista Jacobo Mansilla acusa una contractura en el gemelo derecho; mientras el marcador de punta Mathías Abero presenta un traumatismo en la rodilla izquierda.