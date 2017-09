Las barrancas serán testigo del sexto acto de Mountain Bike

En las instalaciones de la Sociedad Unión Árabe de Paraná se llevó a cabo ayer la presentación oficial de la sexta fecha de la Copa Entrerriana de Ciclismo de Montaña, competencia que se desarrollará el domingo en un circuito especialmente diseñado en el Parque Intendente Humberto Varisco. La actividad que congregará alrededor de 150 pedalistas de Entre Ríos y de diferentes puntos de la región.





La conferencia de prensa estuvo presidida por Atilio Carboni, subsecretario de Deportes Municipal, Daniel Sánchez; director de Eventos Deportivos y Comunicación; Héctor David, presidente de la Federación Entrerriana de Ciclismo; Mirta Cáceres Halle, presidenta de la Sociedad Unión Árabe, y Leandro Pasgal, referente del Mountain Bike.





Paraná no tenía demasiada actividad de MTB y menos un circuito. Es por eso que Pasgal se puso manos a la obra y creó uno en el Parque Nuevo. "Cuando volví a entrenar me interioricé del MTB en Paraná y hasta lo que sé nunca se había organizado una carrera. Es algo que yo no toleraba porque en Entre Ríos hace como 15 años que se hace el Campeonato Entrerriano. Hay en Colón, Concordia, La Paz y otras tantas ciudades más. No toleraba que Paraná no tuviera, sobre todo por su topografía. Es la mejor zona de Entre Ríos por las barrancas, así que se me ocurrió hacerlo en el Parque Nuevo porque tiene subidas, bajadas y muchos desniveles. Empezamos hace un año y siempre que tengo un tiempo me pongo a trabajar con mis amigos en el trazado. La idea es mejorarlo. Hoy por hoy tiene cuatro kilómetros y medio y creo que está casi terminado. Faltan detalles", contó Factur a Ovación.





"La última carrera fue en abril y tuvo una gran repercusión. Hubo mucha gente de Santa Fe, Rosario y nuestra provincia. Se encontraron con un circuito de primer nivel porque hay muchas bajadas y subidas. Hay partes en las que se parece mucho a Córdoba. Es muy técnico. Para esta sexta fecha del Campeonato Entrerriano esperamos tener más competidores. Hicimos algunos cambios con nuevas sendas y bajadas. Está muy bueno y es muy profesional. Ojalá sea una fiesta".





En este marco, el Paraná Barrancas XC Mountain Bike Race contará con la presencia de diferentes categorías y un muy buen número de competidores. Junto a un atractivo circuito. Se van a correr dos mangas, la primera que se iniciará a las 10.30, y la segunda a las 13.