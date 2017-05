¿La tercera será la vencida para Mansilla?

Es la oportunidad. Otra difícilmente se pueda a aparecer. En su momento el púgil paranaense Wenceslao Mansilla perdió la corona Argentina (ante Ezequiel Maderna) y el cetro Sudamericano (Rubén Acosta), pero como casi todo en la vida, revancha siempre hay y Peligro la tendrá.









El 27 peleará en México ante el colombiano Alexis Angúlo por el título Latino de la OMB. Ovación estuvo con el entrerriano en Ministerio donde se mueve bajo las órdenes de Roque Romero Gastaldo. "Es algo que venimos esperando y soñando desde un principio, desde las primera peleas como amateurs. Uno sueña con esto. Con el correr de la actividad y el ser profesional se nos fueron dando algunos resultados. El año pasado pudimos meter dos victorias importantes con dos boxeadores ranqueados y de buen nivel y eso gracias a Dios hizo que se presente esta oportunidad. Es título Latino de la Organización Mundial de Boxeo en supermediano. Estoy acostumbrado a pelear en ese peso y es el peso en el que anduve durante toda mi carrera".









Pasaron dos oportunidades grandes (Título Argentino y Sudamericano). Esta no puede ser la vencida para Mansilla que de algún modo así lo vive. "Tiene que ser esta. Uno de los errores aprende muchas cosas. La última pelea que perdí con Barros hizo darme cuenta que uno no puede dejar librado al azar muchas cosas ni dar ventajas en esto. Uno debe dar el máximo en todo en el entrenamiento, en el descanso y en la suplementación. Hay que ser sumamente responsable y no dejar nada para la suerte porque te puede acompañar pero si uno cumple en el gimnasio y en los entrenamientos tiene más chances de ganar".









El rival será el colombiano Alexis Angúlo, un boxeador con buenos pergaminos. "Ya peleó en Villaguay, está invicto y es una pelea sumamente importante y difícil. Uno tiene que estar a la altura para que los llamen más allá del resultado. Debe haber equivalencias y que hayan visto eso en nosotros es muy importante"









Concentración. Eso buscará Peligro arriba del ring de Mérida. "Debo estar concentrado más que nada. En las últimas peleas demostramos que podemos hacer un poco más de boxeo y no ir tanto al frente a buscar el nocaut. En la última no salimos a buscarlo y vino solo faltando 15 segundos para que termine una pelea a 10 round. Lo importante es que sabemos que podemos llegar a una distancia larga ya que esta es a 12. La OMB al no tener interinatos es a 12. Si gano esta pelea me ranquea a nivel mundial que es lo que soñamos. Ganando esta adelantamos 10 peleas. Se nos presentó y hay que aprovecharlo".









"Estamos entrenando muy duro con Roque y con los chicos de Ministerio. Voy a Santa Fe a guantear y estoy entrenando con Florencio Arteaga que es mi personal. Me estoy matando. Estoy muy agradecido de la gente que me rodea y me ayuda. En Profigther me cubre Leo con la clases en el Copnaf me darán unos compensatorios para entrenar y viajar. La gente de mi alrededor colabora y eso es importante" dijo Mansilla respecto del trabajo previo y el apoyo que recibe a diario de su entorno.









Para cerrar Wenceslao Mansilla tituló el combate: "Es la oportunidad".









EL COACH. Roque Romero Gastaldo, entrenador de Mansilla de toda la vida, se mostró optimista con este viaje y esta posibilidad. "La verdad que esto le viene bien al boxeo entrerriano y argentino también. De Paraná irá un boxeador al exterior a pelear y estamos muy contentos por eso. Ya está todo listo y Wenceslao se está preparando muy bien, diferente a como cuando uno se prepara para una pelea en el país. Será muy emotivo porque nos vamos al exterior así que le agradecemos a todos por el apoyo y en especial al presidente del Club Ministerio Juan Carlos Mosqueda por tantos años de relación con el club. Además Paraná está contenta por esta oportunidad".









"Esta es una oportunidad muy grande para él y para nosotros y por eso vamos a ir con todas las ganas porque de acá en adelante se pueden abrir nuevas e importantes puertas. Queremos ir a ganar", sostuvo Gastaldo.













***

Velada





El regreso de Jesús Simiand. La intención del entrenador y promotor paranaense Roque Romero Gastaldo es realizar una velada amateur con un combate profesional de fondo luego del viaje a México con Wenceslao Mansilla. En la oportunidad el fondista sería Jesús El Maldito Simiand quien está de regreso después de un largo tiempo de inactividad. Además habría combates amateurs en el gimnasio del MOP. Cabe destacar que Simiand está trabajando duro junto a Mansilla para regresar de la mejor manera.