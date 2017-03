"La sensación es como si tuviera que debutar"

La vida impone desafíos y hay situaciones que dejan espacios para un volver a empezar. En la carrera los futbolistas transitan momentos buenos y malos. Hay otros aun peores, indeseables que a más de uno le desencadenó un retiro anticipado, no imaginado. No es el caso de Mauricio Carrasco, que hoy pisará una cancha oficialmente después de casi 11 meses de inactividad obligada. El delantero integrará la formación de Reserva que desde las 11, enfrentará a Newell's Olb Boys en el predio La Capillita. Su última intervención en un terreno de juego data del 29 de abril de 2016, cuando Patrón enfrentaba a Atlético Rafaela y debió retirarse lesionado a los 29' del primer tiempo siendo reemplazado por Lautaro Comas. El diagnóstico fue lapidario: rotura de ligamentos y menisco de la rodilla derecha. El futuro inmediato era irremediable; pasar por el quirófano, juntar paciencia y ganas para transitar el proceso posoperatorio. En la antesala del reestreno, el futbolista formado en las inferiores de Estudiantes de La Plata describió la sensación que hoy lo invade: "Es como si tuviera que debutar", afirmó en la charla telefónica mantenida ayer con Ovación.





Cuando hoy escuche el silbato que invite a jugar, atrás habrán quedado 327 días fuera de competencia: "La verdad que se hizo muy larga la espera. Uno siempre tiene la intención y pone todas las ganas para que el regreso se dé lo antes posible, pero la que me tocó sufrir fue una lesión muy dura. Lo importante es que lo más difícil ya se superó y que me siento con confianza para volver a jugar", sostuvo.





En momentos como el que le tocó sufrir, el Chueco tuvo respaldos muy importantes: "El de la familia siempre es el más importante porque es la que está siempre cerca y la que sufre el día a día con el jugador. Además en Patronato hay un grupo muy bueno que siempre se preocupó y estuvo pendiente de mi recuperación. Mientras no podía practicar nunca faltó un mensaje. También colegas de otros equipos brindaron mensajes de aliento. Y siempre estuvieron comunicándose conmigo los amigos de Neuquén y La Plata. Esas cuestiones ayudan en los momentos complicados", acotó.





El cosquilleo que apresa el cuerpo del atacante es similar al de la previa a una final o partido importante: "La sensación es como si tuviera que debutar, la sensación es la misma. Vengo entrenando bien y mentalmente me siento como para entrar a la cancha", aseguró.





El retorno de hoy puede verse como el paso previo a una convocatoria a una concentración con el equipo de Primera: "Darío –por Forestello– me viene observando desde que arrancamos la pretemporada. Me sigue de cerca y me pregunta cómo me siento. Cuando él lo crea conveniente decidirá si puedo estar para serle útil al equipo. Después del partido en Reserva se analizará cómo termino y cómo prosigue el trabajo para poder sentirme cada vez mejor", manifestó.





Para la actuación de esta mañana, el nativo de Neuquén no se fija un tiempo de permanencia en cancha: "La intención es poder jugar los 90 minutos, pero se irá viendo en la cancha de acuerdo a cómo me vaya sintiendo".





Después de un largo proceso nefasto, para Carrasco vuelve a salir el sol. De ahora en más aguarda la sucesión de los días felices. Le sobran ganas y se siente capacitado física y mentalmente, factores que superan a la fortuna, que también es necesaria.





Si es hincha de Patronato, recuerde de los buenos momentos que disfrutó con Carrasco. Si se da la posibilidad acompáñelo. Hoy es un día especial para él.













***

La cita





A las 11 en La Capillita. Con la anunciada vuelta a la actividad de Mauricio Carrasco, la Reserva de Patronato recibirá hoy a Newell's Old Boys por la 17ª fecha del torneo. Los 11 titulares en Patrón, elegidos por Martín De León, serán: Agustín Bossio; Juan Galetto, Bruno Duarte, Brian Negro, Santiago Rudolf; Lucio Comas, Santiago Briñone, José Luis Acosta, Dalmiro Dettler; Bruno Chavez y Carrasco.













***

Lucas Márquez es la duda





Los primeros movimientos encendieron la luz de alarma. Cuando todos se aprestaban a escuchar las indicaciones de Rubén Forestello para el armado de un informal, se observó la figura de Lucas Márquez efectuando movimientos livianos y diferenciados. El lateral padece una molestia en el gemelo y más allá de ser parte de los 19 jugadores convocados por el entrenador para concentrar hoy después de la última práctica prevista a las 17.30 en el Grella. El Rafa, a quien se le efectuarán estudios, es la gran duda para mañana cuando Patronato reciba a Newell's, desde las 21 con el arbitraje de Darío Herrera.

Por lo que se pudo observar ayer, Patrón tendrá tres variantes en su formación inicial para afrontar el duelo con la Lepra. Si Márquez no es de la partida, ingresará Abel Masuero para situarse como lateral derecho y trasladar a Lautaro Geminiani al sector opuesto.

En la mitad de la cancha, es obligatoria la ausencia de Damián Lemos por haber llegado a la quinta amarilla; Marcelo Guzmán será su reemplazante.

En tanto que en el ataque, después de purgar una fecha de suspensión retornará Fernando Telechea. En principio el once inicial del Santo lo compondrán: Sebastián Bértoli; Masuero, Walter Andrade, Renzo Vera, Geminiani; Lautaro Comas, Marcos Minetti, Guzmán, Damián Arce; Telechea y Matías Quiroga.

También será parte de la concentración: Federico Costa, Iván Furios, Marcos Maidana, Márquez, Yamil Silva, Gabriel Graciani, Mauro Marconato y Gagliardi.

GATO DESCARTADO. Mauro Formica no jugará mañana en Newell's: "El Gato no va a llegar, no pudo entrenar. Está con mucho dolor en la zona del gemelo, del sóleo. Y la duda la vamos a mantener entre Isnaldo y Mansilla. Eugenio es más desequilibrante en el uno contra uno, Jacobo es mucho más táctico y más vertical", sostuvo Osella.