La octava edición en pleno juego

Se puso en marcha ayer por la mañana la octava edición del torneo Infantil que organiza con gran esfuerzo Patronato de Paraná. La competencia se juega bajo el nombre de La Capillita y cuenta con equipos de todo el país.

Las categorías que forman parte de edición son 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Hoy seguirán los juegos y mañana serán las finales en el predio que lleva el mismo nombre que el certamen de fútbol Infantil.

El largo programa de partidos para la jornada de hoy es el siguiente: en 2004 Zona A: desde las 10.50, Club Comercio de La Paz-Colón (Santa Fe); a las 10.50, Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)-Club Juventud Unida de La Paz; a las 13.40, Club Comercio de La Paz-Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay); a las 13.40, Club Juventud Unida de La Paz-Escuela Futbol Infantil Jorge Denis (Santiago del Estero); a las 17, Club Juventud Unida de La Paz-Club Comercio de La Paz y a las 17, Colón (Santa Fe)-Escuela Futbol Infantil Jorge Denis.

En 2004 Zona B: desde las 11.50, Club Atlético Sarmiento de Crespo-Belgrano (Paraná); a las 12.45, Don Bosco (Paraná)-Club Atlético Caballú La Paz, a las 15.20, Bosco (Paraná)-Sarmiento de Crespo y a las 15.20, Valle Maria -Club Atlético Caballú La Paz

En 2004 Zona C: a las 20, Escuela de Fútbol Off Side (Paraná)-Unión (Santa Fe); a las 12.45, Sportivo Cultural de Sáenz Peña (Chaco)-Escuela Defensores del Chapu; a las 10, Escuela Defensores del Chapu-Patronato B; a las 16.20, Escuela Defensores del Chapu-Escuela de Fútbol Off Side y a las 15.20, Unión (Santa Fe)-Patronato B.

En 2004 Zona D, desde la 10, Newell's-Escuela Fútbol Infantil Los Gauchitos; a la 10.50, La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná)-Club Atlético Peñarol de Rafaela; a la 13.40, Club Atlético Peñarol de Rafaela-Newell's; a las 14.30, Escuela Fútbol Infantil Los Gauchitos-Club Universitario (Paraná); a las 16.20, Club Universitario (Paraná)-Club Atlético Peñarol de Rafaela y a las 16.20, Newell's-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná).

En 2004 Zona E, desde las 11.50, Escuela Fútbol Infantil Las Águilas-Club Defensores de la Costa Avellaneda; a las 11.50, Patronato A-Ministerio (Paraná); a las 14.30, Patronato A-Escuela Fútbol Infantil Las Águilas y a las 14.30, Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos-Ministerio.

En categoría 2005 Zona A: desde las 15.40, Veteranos de Sáenz Peña (Chaco)-Colón (Santa Fe); a las 15.45, Club Deportivo 25 de Mayo (Victoria)-Club Defensores de la Costa Avellaneda; a las 12.45, Colón (Santa Fe)-Club Deportivo 25 de Mayo (Victoria) y a las 13.30, Club Defensores de la Costa Avellaneda-Veteranos de Sáenz Peña (Chaco).

En 2005 Zona B, desde las 17.15, Talleres de Córdoba- Escuela de Futbol Off Side (Paraná) y a las 18, Patronato B-Escuela Fútbol Infantil Claudio Marangoni.

En 2005 Zona C, desde las 9, Patronato A-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná); a las 12, La Sibila Gustavo Giacinti- Racing Club (Avellaneda); a las 11.15, Club Atlético Alumni de Villa María-Club Peñarol Rosario del Tala; a las 16.30, La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná)-Club Atlético Alumni de Villa María; a las 15.45, Club Peñarol Rosario del Tala-Patronato A y a las 20.15, Racing Club (Avellaneda)-Patronato A.

En 2005 Zona D, desde las 9.45, Belgrano (Paraná)-Club Juventud Unida de La Paz; a las 10.30, Neuquén Club-Atlético Diamantino; a las 14.15, Belgrano (Paraná)-Neuquén Club; a las 15, Atlético Diamantino-Club Comercio de La Paz; a las 18.45, Atlético Diamantino-Belgrano; a las 19.30, Club Juventud Unida de La Paz-Club Comercio de La Paz.

En categoría 2006 Zona A desde las 11.15, Sportivo Cultural de Castelli (Chaco)-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná) y a las 12, Agrupación Los Pekes Unidos de Paraná-Patronato B.

En 2006 Zona B, desde las 13, Escuela de Futbol Off Side (Paraná)-Club Atlético Sarmiento de Crespo y a las 13.45, Escuela Futbol Infantil Las Águilas-Universitario (Paraná)

En 2006 Zona C, desde las 9, Colón (Santa Fe)-Escuela Filial River Plate Paraná; a las 14.30,Colón (Santa Fe)-Escuela River Paraná de Sergio Barrios y a las 15.15, Escuela Filial River Plate Paraná-Club Don Bosco (Paraná).

En 2006, Zona D desde las 9.45, Patronato A-Racing Club (Avellaneda); a las 10.30, Belgrano (Paraná)-Club Atlético Paraná; a las 16, Racing Club (Avellaneda)-Belgrano (Paraná) y a las 16.45, Club Atlético Paraná-Patronato A.

En categoría 2007 Zona A, desde las 11.40, Cultural de Crespo-Club Juventud Unida de La Paz y a las 12.20, Escuela Futbol Infantil Claudio Marangoni-Club Peñarol Rosario del Tala.

En 2007 Zona B, desde las 14, Agrupación Los Pekes Unidos de Paraná -Reconquista 2007 (Santa Fe) y a las 13, Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos-Sportivo Cultural de Sáenz Peña (Chaco).

En 2007 Zona C, desde las 9, Escuela de Fútbol Off Side (Paraná)-Belgrano (Paraná); a las 9.40, Club Sociedad Sportiva (Gualeguay) -Escuela Filial River Plate; a las 14.40, Belgrano (Paraná)-Club Sociedad Sportiva (Gualeguay) y a las 15.20, Escuela Filial River Plate Paraná-Escuela de Fútbol Off Side (Paraná).

En 2007 Zona D, desde las 10.20, Escuela River Paraná de Sergio Barrios-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná); a las 11, Patronato-Colón (Santa Fe); a las 16, La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná)-Patronato y a las 16.40, Colón (Santa Fe)-Escuela River Paraná de Sergio Barrios.

En categoría 2008 Zona A, a las 8.30, Cultural de Crespo-Atlético Rafaela; a las 12.40, Atlético Rafaela-Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos; a las 13.20, Colón (Santa Fe)-Cultural de Crespo y a las desde las 18.30, Atlético Rafaela-Colón (Santa Fe).

En 2008 Zona B desde las 9, Ferro Carril del Estado (Rafaela)-Sportivo Cultural de Castelli (Chaco); a las 9.40, Gimnasia de Concepción del Uruguay -Escuela Fútbol Infantil Filial River Plate Paraná; a las 14, Escuela Fútbol Infantil Filial River Plate Paraná-Ferro Carril del Estado (Rafaela); a las 14.40, Sportivo Cultural de Castelli (Chaco)-Club Atlético Paraná; a las 19.20, Escuela Fútbol Infantil Filial River Plate Paraná-Sportivo Cultural de Castelli (Chaco); a las 18, Club Atlético Paraná-Escuela Fútbol Infantil Filial River Plate Paraná y a las 18, Ferro Carril del Estado (Rafaela)-Gimnasia de Concepción del Uruguay.

En 2008 Zona C desde las 8.30, La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná)-Patronato B; a las 10.10, Escuela Fútbol Infantil Jorge Donis (Santiago del Estero)-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná); a las 10.50, Patronato B-Escuela de Fútbol Off Side (Paraná); a las 15.20, Patronato B-Escuela Fútbol Infantil Jorge Donis; a las 16, Escuela Fútbol Infantil Claudio Marangoni-Escuela de Futbol Off Side (Paraná).

En 2008 Zona D, desde las 11.20, Escuela de Fútbol Infantil Mirage-Unión de Crespo; a las 12, Don Bosco -Patronato A; a las 16.40, Don Bosco (Paraná)-Escuela de Fútbol Infantil Mirage (Paraná) y a las 17.20, Belgrano (Paraná)-Patronato A.

En categoría 2009 Zona A, desde las 10.50, Cultural de Crespo-Patronato B; a las 11.30, Belgrano (Paraná)-Escuela Defensores del Chapu; a las 14.50, Belgrano (Paraná)-Cultural de Crespo; a las 15.30, Escuela Fútbol Infantil Claudio Marangoni-Escuela Defensores del Chapu.

En 2009 Zona B, desde las 10.50, Escuela de Fútbol Off Side (Paraná)-Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos A; a las 11.30, Escuela Filial River Plate Paraná-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná);a las 16,10, Escuela Filial River Plate Paraná-Escuela de Fútbol Off Side (Paraná) y a las 16.50, Club Atlético Paraná-La Sibila Gustavo Giacinti (Paraná).

En 2009 Zona C, desde las 9.30, Patronato A-Don Bosco (Paraná); a las 10.10, Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos B-Escuela Fútbol Infantil Tobias (Reconquista);a las 12.10, Patronato A-Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos B; a las 12.50, Escuela Fútbol Infantil Tobias (Reconquista)-Escuela River Paraná de Sergio Barrios; a las 17.30, Escuela Fútbol Infantil Tobias (Reconquista)-Patronato A y a las 18.10, Don Bosco (Paraná)-Escuela River Paraná de Sergio Barrios.

En 2009 Zona D , desde las 9.30, Escuela Fútbol Infantil Los Plumitas de Avellaneda-Unión (Santa Fe); a las 11.10, Agrupación Los Pekes Unidos de Paraná-Club Juventud Unida de La Paz; a las 13.30, Escuela Fútbol Infantil Los Plumitas de Avellaneda-Agrupación Los Pekes Unidos de Paraná; a las 14.10, Club Juventud Unida de La Paz-Escuela Fútbol Infantil Tobías (Reconquista); a las 18.50, Club Juventud Unida de La Paz-Escuela Fútbol Infantil Los Plumitas de Avellaneda y a las 19.30, Unión (Santa Fe)-Escuela Fútbol Infantil Tobías (Reconquista). En categoría 2010 Zona A, desde las 13.30, Escuela Fútbol Infantil Los Naranjitos-Escuela Filial River Plate Paraná y a las Unión (Santa Fe)-Patronato A.

En 2010 Zona B, desde las 12.50, Patronato B-Escuela de Futbol Off Side (Paraná); a las 16.50, Belgrano (Paraná)-Patronato B; a las 17.30, Escuela de Futbol Off Side (Paraná)-Escuela de Fútbol Infantil EFI.

En 2010 Zona C, desde las 8.50, Escuela Fútbol Infantil Claudio Marangoni-Atlético Rafaela desde las 15.30, Sarmiento de Crespo- Escuela Fútbol Infantil Los Plumitas de Avellaneda; a las 16.10, Escuela Fútbol Infantil Claudio Marangoni-Unión de Crespo; a las 12.10, Atlético Rafaela-Sarmiento de Crespo; ; a las 14.10, Atlético Rafaela-Unión de Crespo y a las 18.10, Escuela Fútbol Infantil Los Plumitas de Avellaneda-Atlético Rafaela.





La inferiores de Patronato comenzarán hoy el largo camino en el certamen juvenil de AFA. Los chicos del Rojinegro se medirán con River Plate. La Cuarta, Quinta y Sexta categorías jugarán desde las 9 en el estadio Grella ante los Millonarios. En tanto, a la misma hora las categorías Séptima, Octava y Novena visitarán a River en el predio que cuenta la entidad en la localidad de Ezeiza. Será en el arranque de la competencia que organizada Asociación del Fútbol Argentino en lo que será una nueva participación del Santo ante los mejores del país.