El partido más importante de la séptima fecha del Torneo Oficial 2017 de hockey sobre césped Femenino que organiza la Asociación Paranaense, terminó en tablas y la lucha por el primer lugar ganó en emoción. Paraná Hockey Club, el puntero de la competencia paranaense, igualó sobre el final 2 a 2 con Paraná Rowing Azul y ahora, con un partido más disputado, solo le lleva un punto de ventaja a las Águilas del Club Atlético Estudiantes (CAE). Es que el Albinegro goleó 11 a 0 al Blanco del Club Atlético Talleres (CAT) y tiene la posibilidad de pasar al frente cuando PHC quede libre.





Por otro lado, el empate del PHC aumenta las expectativas del CAT Rojo y CAE Halcones que, sin jugar este fin de semana, se mantienen a corta distancia. En cuanto al otro juego entre Capibá RC y Paracao, finalizó 1 a 1 y no modificó la situación de ambos. El Amarillo continúa en el meridiano de la tabla de posiciones y el Auriazul en el fondo, con el paliativo de que empezó a sumar.





Tanteadores. Los resultados de la séptima fecha, en cada categoría, se detallan a continuación:





Primera División: Capibá RC 1-Paracao 1; Talleres Blanco 0-CAE Águilas 11; Hípico Concordia 7-Tilcara 1. Reserva: Capibá RC 1-Paracao 1; Talleres Blanco 0-CAE Águilas 6; Hípico Concordia 6-Tilcara 1. Sub 18: Capibá RC 0-Paracao 3; CAE Halcones 2-Rowing Azul 2; Unión Agrarios Cerrito 0-Huracán (Victoria) 2; Talleres Blanco 0-CAE Águilas 8; Rowing Blanco 0-Paraná Hockey 16; Hípico Concordia 10-Tilcara 0. Sub 16: Capibá RC 0-Paracao 4; CAE Halcones 2-Paraná Rowing Azul 0; Unión Agrarios Cerrito 2-Huracán (Victoria) 0; Talleres Blanco 0-CAE Águilas 12; Rowing Blanco 0-Paraná Hockey 8; Hípico Concordia 5-Tilcara 1. Sub 14: Capibá RC 0-Paracao 2; CAE Halcones 0-Rowing Azul 1; Unión Agrarios Cerrito 2-Huracán (Victoria) 1; Talleres Blanco 1-CAE Águilas 6; Rowing Blanco 0-Paraná Hockey 3; Hípico Concordia 3-Tilcara 0.





En un adelanto de la fecha 11: Primera División: Paraná Hockey 2-Rowing Azul 2. Reserva: Paraná Hockey 0-Rowing Azul 0.





Arrancó el Unificado. El cronograma del domingo incluyó el inicio del torneo Unificado, que tuvo acción para las categorías Sub 16, Sub 14 y Sub 12 de la rama Femenina. En la cancha de césped sintético de Talleres, Oro Verde se presentó en las tres divisiones, enfrentando en dos de ellas a San Benito y en la restante a la Asociación Deportiva y Cultural (ADyC) de Crespo. Sub 16: Oro Verde 4-ADyC (Crespo) 1. Sub 14: Oro Verde 1-San Benito 2. Sub 12: Oro Verde 0-San Benito 5.













***