La indiferencia de Mayweather contra la euforia de McGregor en el pesaje

"Las Vegas ahora es Irlanda. Me colocaré en el centro del ring mañana y no iré a ninguna parte, veremos si puede lidiar con eso. No tengo miedo", dijo McGregor en la entrevista post-pesaje. El micrófono posteriormente llegó a Mayweather, que se mostró nuevamente muy relajado: "Ya estuve antes aquí. Los pesajes no ganan peleas, combatir gana peleas. Esta será la última pelea de McGregor."