La historia de Nahuel Barrios, el héroe de San Lorenzo que marcó un golazo

Julio de 2016: "A veces me da miedo no poder llegar a la primera división por la altura que tengo".

Abril de 2017: "Estoy soñando despierto. No lo puedo creer, no caigo. Estoy feliz por esto. Cuando era chico, la gente me hablaba del físico, pero yo seguí y seguí, no importó lo que me decían, más allá de que ya había hecho goles de cabeza en las divisiones inferiores. Esta vez tuve que saltar".

Firmado: Cristian Nahuel Barrios, 18 años, 1,56 de altura.

Ya habían transcurrido 84 minutos de juego en la fría y lluviosa noche del Bajo Flores. San Lorenzo igualaba 1-1 con Universidad Católica y estaba a segundos de quedar prácticamente eliminado en la primera ronda de la Copa Libertadores, ese torneo que tras la consagración de 2014 pareció convertirse nuevamente en un karma.

En un marco en el que reinaba el fastidio, Diego Aguirre envió a la cancha a Barrios en lugar de Fernando Belluschi, aplaudido y silbado en proporciones similares. Sin saber que sería el gran protagonista de la noche, para el joven de Dock Sud ya significaba una jornada especial: el ingreso le permitía cumplir su sueño y debutar en la primera de San Lorenzo.









Se escuchó un grito contenido y Barrios jamás se olvidará el momento: en la segunda pelota que tocó le permitió al Ciclón renovar la esperanza copera. "El empate nos dejaba afuera. Fue especial porque Cristian debutaba, cuando lancé la pelota jamás imaginé que justo él metería un gol de cabeza, je", remarcó con una carcajada Merlini, uno de los mejores futbolistas del Ciclón en este año.





En la vorágine de un clima espeso por los malos resultados y rendimientos de los últimos tiempos, Barrios se ganó el protagonismo de una noche que se encaminaba a terminar de manera turbulenta tras la igualdad parcial de Santiago Cordero. Por caso, el enojo de los simpatizantes por la salida de Sebastián Torrico se reflejó en una bandera colgada en una platea del Nuevo Gasómetro con un mensaje contundente: "Perdón Torrico. Andate Aguirre". Además, detrás del arco que da a la popular local se leía otra inscripción: "Torrico, Boedo está contigo".





Al finalizar el encuentro, Barrios fue uno de los últimos en ingresar al vestuario después de permanecer unos segundos en el campo de juego para una nota televisiva. El ingreso, claro, fue bajo una lluvia de aplausos de sus compañeros. "Estamos todos muy felices. Cristian es un jugador que viene desde abajo y la está peleando. Estábamos esperando el momento para hacerlo debutar y quizás este no era el marco ideal. Pero las circunstancias se dieron y él tiene personalidad, se saca hombres de encima con facilidad. Lo que tampoco imaginé era que marcaría un gol de cabeza", expresó Aguirre con una sonrisa.





Barrios llegó a la institución azulgrana con apenas 11 años y en edad de pre novena. La captación de talentos del club depositó sus ojos en él cuando lo vieron mover la pelota de un lado a otro con gran habilidad en "Amor y Lucha", pequeño club de Gerli. "Hace tres partidos que vengo concentrando y Aguirre me dio la oportunidad de jugar por primera vez frente a Universidad Católica. Es un orgullo", aseguró "Perrito".





El desempeño de Barrios en 2016 le valió ser elegido por coordinadores y directores técnicos del club como el mejor jugador de las divisiones inferiores de San Lorenzo. "Ojalá que Nahuel me siga sacando protagonismo en todos los partidos. Somos una camada en la que venimos jugando juntos y nos conocemos desde la reserva", agregó Merlini.





A comienzos de 2017, el uruguayo Aguirre sumó a Barrios al plantel de primera división. Fernando Kuyumchoglu, coordinador de las inferiores del club, expresó en esos días: "Cristian viene de un lugar complicado y se sobrepuso a todo el problema social que tiene en el barrio donde vive. Siempre trabaja como profesional para llegar al objetivo que se dispuso, que es ser jugador de fútbol".





El sitio complicado al que hace referencia Kuyumchoglu es Dock Sud, donde el juvenil reside con su mamá y sus hermanos. Para llegar a los entrenamientos en Ciudad Deportiva, en la semana se despierta temprano y a las 7 se sube a dos colectivos para desembocar en el Bajo Flores.

Barrios firmó su primer contrato profesional con el Ciclón hasta junio de 2020. En las entrañas de San Lorenzo cuentan que el propio Marcelo Tinelli alguna vez pensó en proponerle un tratamiento similar al de Lionel Messi, debido a su baja estatura.





A pura gambeta y desparpajo, Barrios se fue ganando el cariño de todo el plantel azulgrana. Atrevido y encarador, en Boedo destacan su seriedad para trabajar. Anoche tuvo un debut de ensueño, el triunfo de los humildes.





En el Nuevo Gasómetro la gente terminó coreando un grito de guerra: "¡Vamos vamos los pibes!", con marcados aplausos para Gabriel Rojas, Merlini y lógicamente Barrios, el pequeño salvador. Algunos minutos más tarde "Perrito" se fue del estadio Pedro Bidegain abrazado por su madre, con lágrimas en los ojos. "Nos vamos para el Docke", fue lo último que se le escuchó decir. A esa altura, claramente atrás había quedado el miedo de no llegar a primera división.

Fuente: La Nación.