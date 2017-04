La fuerte amenaza del abogado de Rafa Di Zeo

José Monteleone, abogado de uno de los líderes de la barrabrava de Boca , dijo a NA que su cliente no concurre a los estadios por una prohibición de un juez, por lo que de accionar recién lo hará cuando la misma quede extinguida, en junio de este año.





El letrado consideró que "el Estado no se puede arrogar la potestad de prohibir el ingreso a las canchas sin fundamento alguno" y expresó que lo publicado en el Boletín Oficial "es una burrada".





"Ésto es una jugada política, un despropósito en materia de seguridad. Si acá sacás a los líderes de las hinchadas, las segundas líneas se van a matar, van a pugnar por el poder. Sin una cabeza que maneje a los 500 o 600 emergentes, puede haber un gran desmadre", consideró Monteleone.





Di Zeo, que espera por una resolución de la Cámara de Casación para ver si vuelve a las canchas, tiene prohibición de concurrencia impuesta por el juez de instrucción número 33 Rodolfo Gustavo Pierreti. Este magistrado lo procesó junto a otros dos barras por estar acusados de participar en un doble crimen ocurrido en la previa de un partido ante San Lorenzo, en julio 2013.









Mauro Martín sí recurrirá a la Justicia





El abogado de Mauro Martín, otro de los líderes de la barrabrava de Boca, consideró que la medida que le impide el ingreso por dos años a las canchas dispuesta por el Estado es "arbitraria" y adelantó que presentará un recurso de amparo en los próximos días.





Rodrigo González reconoció que su cliente "no irá a la cancha porque va a respetar lo dispuesto en el Boletín Oficial", aunque anticipó que recurrirá a la Justicia. "Me parece una resolución arbitraria. Éstos son los imputados de la última causa por encubrimiento de Boca, el caso Oetinger, donde se procesó a las mismas doce personas y que ahora no dejan ingresar a las canchas", evaluó.





En ese episodio, el juez federal Sebastián Ramos procesó a la cúpula de "La Doce" junto a un jefe policial por encubrir la fuga de Maximiliano Germán Oetinger, conocido como "Mey", quien era buscado por haber perpetrado un secuestro extorsivo y había ido a la Bombonera a ver un partido de la Copa Libertadores.





En declaraciones formuladas a NA, el abogado opinó que "el decreto para dejar a mis clientes (también patrocina a Gustavo Iglesias) no tiene fundamentación ya que se señalan a personas pero sin explicar por qué pueden ser un riesgo para el espectáculo deportivo".

Rafael Di Zeo no presentará por ahora un recurso de amparo después de que el Ministerio de Seguridad dispusiera que no pueda ingresar por dos años a la cancha, aunque no descartó hacerlo en el próximo semestre.