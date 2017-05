La frase de Emanuel Ginóbili que dio una pista sobre su futuro

"Creo que puedo seguir jugando", sostuvo el bahiense. El '20' del elenco texano no quiso dar precisiones, pero dejó abierta la posibilidad de disputar una temporada más bajo el mando de Gregg Popovich. Sin embargo, luego se explayó: "No es que no siento que no puedo jugar, me siento útil. Con menos minutos, pero siento que aporto. De jugar en un equipo como este, que las temporadas se extienden, hace que dude. La decisión que tome no pasa por si puedo o no, depende de cómo me sienta y si tengo ganas de viajar. A veces, tengo ganas de disfrutar otras cosas".









Embed













Al ser consultado sobre el apoyo que le brindaron los fanáticos, el argentino no dudó en mostrar su gratitud: "Fue muy raro, avasallante. A uno lo emociona y conmueve. No sé si me quisieron retirar, yo no lo anuncié. Me dio un golpe de realidad. Sigo sin decidirlo. Fue impactante y emocionante, lo valoro mucho. No pasa muy seguido. Y cuando a uno le pasa y no lo espera, mueve un montón de cosas".









"No creo que influya, voy a dejar pasar unos días. Tomar decisiones con tantas pulsaciones no es bueno. Voy a dejar trabajar mi cabeza y mis ganas de volver a meterme en esto. No tengo apuro", recalcó Manu ante la prensa.



Embed