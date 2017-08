La frase de Bielsa con la que posó el plantel de Comunicaciones antes de jugar con Riestra

Deportivo Riestra ascendió hoy por primera vez en sus 86 años de historia al Nacional B luego de completar el partido con Comunicaciones.

Era de esperarse debido a que solo restaban cinco minutos. Por eso, la nota del día fue la bandera con una reconocida frase de Marcelo Bielsa que mostró el plantel del club de Agronomía antes y después del partido. Lo realizaron a manera de queja por la decisión de la AFA de no sancionar al flamante ascendido luego de una serie de irregularidades en el duelo que debió ser suspendido.

"El juego fue creado para superar al rival de acuerdo con la belleza de los elementos que tiene el juego y no para sobrepasar el reglamento buscando sacar ventaja para superar al rival", rezaba la bandera.

En tanto, el capitán de Comunicaciones, Lucas Banegas, disparó hoy contra la AFA al sostener que la dirigencia que encabeza Claudio Tapia tuvo la chance "cambiar y no lo hizo", al decidir que se jueguen los cinco minutos que restaban de la final del reducido a la B Nacional frente a Riestra.





"Esperemos que alguna vez cambie esto. Tuvieron una chance importante y no lo hicieron. Nosotros no fallamos, no invadimos, no agrandamos las áreas. AFA tuvo la chance y no lo cambió, hay que respetar pero no compatimos", dijo Banegas apenas terminó el partido.