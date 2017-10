La fortuna que perderá la AFA si Argentina no se clasifica al Mundial

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrirá un perjuicio económico mínimo de 15 millones de dólares y el seleccionado nacional, último subcampeón del mundo, podría bajar su cachet al 50 por ciento si no se clasifica al próximo Mundial Rusia 2018.

Al margen del prestigio deportivo resignado en una eventual eliminación, el fútbol argentino sufrirá pérdidas que podrían dañar seriamente la tesorería de Viamonte 1366 si no logra ingresar entre los 32 seleccionados que disputarán la Copa del Mundo del año próximo.

En primera instancia, la AFA dejaría de percibir los 15 millones de dólares que la FIFA le asegura a la federación de cada país por participar de la primera ronda mundialista y el daño económico podría acrecentarse según cada instancia en la fase final.



Como ejemplo, el seleccionado dirigido por Alejandro Sabella ganó un premio de 25 millones de dólares por haber alcanzado la final del Mundial Brasil 2014, pero esta vez las pérdidas serán mayores por el incremento del 20 por ciento de la bolsa de dinero dispuesta por FIFA.



Rusia 2018 pondrá en juego casi 691 millones de dólares entre todos los clasificados y sólo la final repartirá 90 millones: 50 para el campeón y 40 para el finalista.



Pero un eventual fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas ocasionaría una depreciación de la marca "Selección Argentina", actualmente valorada a escala mundial por el liderazgo de su capitán Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.



"Esto funciona como los bancos: te dan el paraguas pero cuando llueve te lo quitan", graficó el empresario Guillermo Tofoni, ex socio de la AFA en la organización de partidos amistosos internacionales.



El seleccionado argentino tiene en la actualidad una cotización cercana al millón de dólares para presentarse en Europa y su cachet asciende a 1,5 millones si el partido se pacta en Estados Unidos, Medio Oriente o las potencias emergentes de Asia.



"No hay dudas que si Argentina no se clasifica a Rusia ya no ofrecerán por el seleccionado lo que se está pagando hoy. La rebaja podría representar hasta un 50 por ciento, eso es muchísimo", arriesgó Tofoni en diálogo con Télam.



El empresario argentina, agente FIFA oficial, organizó 52 partidos amistosos de Argentina entre 2006 y 2014 y terminó su vínculo con AFA al año siguiente por el restablecimiento de las relaciones con la empresa Torneo "en medio de la crisis generada por la muerte de (Julio) Grondona y el FIFA-Gate".



"También puede ocurrir que las empresas que están auspiciando ahora al seleccionado argentino cumplan con sus contratos y no quieran renovarlos, como también una renuncia masiva de sus jugadores símbolo, lo que agravaría la situación del cachet", proyectó Tofoni.



Si Argentina no ingresa a Rusia 2018 a futuro tendrá "menos propuestas de presentación" y ello redundará en menos plata, lo que además generará un "impacto político" para la nueva conducción de Claudio "Chiqui" Tapia, que "si bien no es la absoluta responsable tendrá que pagar los errores del pasado".



Sin considerar la suerte que Argentina pueda correr el martes en Ecuador, Tofoni alertó que "después del Mundial de Rusia habrá una situación complicada para todas las selecciones sudamericanas".



"Con o sin Messi, para la selección será difícil acceder al mercado europeo porque se está cerrando. La nueva ley de UEFA estipula la creación de una especie de 'Champions' de selecciones, que se jugará anualmente en todas las fechas FIFA. Serán amistosos en formato de liga y entonces los europeos jugarán entre ellos", explicó.



"De modo que Argentina aumentará su caudal de amistosos con Brasil, Colombia, el resto de los equipos sudamericanos, los centroamericanos, los árabes y los asiáticos", abundó.



Aunque sin Mundial, las condiciones de contratación no serán las mismas y Argentina podría establecer "acuerdos de coproducción", según Tofoni.



"Esto es viajar al destino con los gastos pagos pero cobrar en función de la venta de tickets. Si se vende ganará dinero y si no se vende ganará menos. Porque esos amistosos representan un formato que la televisión no soporta, los derechos de transmisión internacional en amistoso se pagan muy poco. De esa forma, el riesgo del negocio económico para cada amistoso aumentará muchísimo", concluyó.